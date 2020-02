Pacientes crónicos critican la falta de desinfectantes y mascarillas

También es necesario hacer las diferencias entre las mascarillas. NO es lo mismo tratar de evitar ser contagiado, que estarlo ya y tratar de evitar contagiar a otras personas. Y NO porque se tenga una mascarilla se evita al 100 % el contagio, por los ojos por ejemplo. Existe una diferencia entre las mascarillas que se utilizan en centros sanitarios y que tienen un uso efímero (solamente cuando se visita a un enfermo, por ejemplo) y que se deshace rapidamente (como un pañuelo de papel). Cuidado con el tráfico que existe por internet y que NO se corresponden con los criterios de prevención. Las mascarillas más eficientes son las ffp2 y 3. Es lo que pasa en estos casos de pánico, quienes de verdad lo necesitan NO puede obtenerlas porque hay colapso de distribución y venta. En espera que se normalice, seguir los criterios de prevención con estornudos, lavado de manos, NO dar la mano ni besitos cuando se reencuentra a gente conocida, No restregar ojos, nariz y noca, etc etc. O sea, NO abrir de par en par nuestro cuerpo a recibir tal virus, sea el que sea. Negarlo puede ser una razón de conseguirlo. Así nos va.