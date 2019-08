Vox sube el tono y amenaza con no apoyar "el engaño" de bajada de impuestos del PP. Con esta advertencia al gobierno municipal, toda vez que los votos de Vox son imprescindibles para aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales de 2020, son ya tres las ocasiones en las que Paula Badanelli, portavoz de Vox, se ha pronunciado sobre materia fiscal. Lo dijeron el 1 de agosto, y lo repitieron el día 19: la rebaja fiscal planteada por el PP en Córdoba es "un engaño" y no contará con el apoyo de Vox si no hay cambios. La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha comparecido hoy junto al consultor del partido en temas financieros, Manuel Chamber, para ir "desmontando uno a uno los artificios" que el PP plantea para las ordenanzas fiscales de 2020. En concreto, el análisis de hoy se ha circunscrito al IBI de rústica de Córdoba que, según los datos ofrecidos por Vox, es el único municipio de España que grava con el máximo permitido por la ley a los agricultores.

Según los datos del estudio comparativo sobre el IBI rústico --un impuesto que grava entre el 0,30 y el 1,22% de la base liquidable-- realizado por Vox a nivel nacional con datos del Ministerio de Hacienda y de los datos facilitados por 7.607 municipios, solo el 3% de los municipios pasan del 1% y más del 60% están por debajo del 0,7%. La media del IBI rústico en España es el 0,61%, que es justo la mitad de lo que aplica Córdoba. En Andalucía se sigue una tendencia similar, donde 5 capitales están por debajo del 0,7% impositivo. "Con respecto a la media andaluza lo que se paga en Córdoba representa un incremento del 60%", ha explicado Manuel Chamber.

Por ello, desde Vox consideran que la rebaja planteada por el equipo de José María Bellido queda "lejos de ser un ahorro masivo", ya que el 3% aplicado al porcentaje impositivo quedaría en un 0,03% de rebaja. "La realidad del IBI rústico es cero, no habrá ni un euro más en el bolsillo de los agricultores", ha lamentado Paula Badanelli. En este sentido, la propuesta de Vox será "una bajada real del IBI rústico" que consideran más justa para los agricultores y con la que Córdoba se acercará a la media nacional en los cuatro próximos años (sería una bajada del 60%). Según los cálculos de este grupo municipal, las arcas municipales dejarían de ingresar entonces medio millón de euros. Esta previsión la han hecho en base a los dos millones de euros que el PP espera recaudar en 2020.

"Medio millón de euros es la mitad de los diez asesores de Alcaldía o la tercera parte de los 11 coordinadores generales que ha nombrado este equipo de gobierno, "Entre apostar por agricultores o coordinadores generales, Vox apuesta por los primeros". En último lugar, Badanelli ha insistido en que para que Voz dé su apoyo a las ordenanzas fiscales (sin sus votos no podrán salir adelante), el PP tendrá que apoyar sus propuestas. "Tememos la virtud o el defecto de hablar muy clarito. No vamos a participar en el engaño a los cordobeses y vamos a trabajar para que el dinero público se dedique a los cordobeses no a los coordinadores ni a los chiringuitos", ha concluido.