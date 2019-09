Ovnis en Córdoba: del platillo volante de Cabra a las lunas de Cerro Muriano

La fiebre por los objetos voladores no identificados, los ovnis, ha vuelto a desatarse por todo el mundo a raíz del reconocimiento oficial, por parte de la Marina de los Estados Unidos, de la existencia de «fenómenos aéreos sin identificar». El desencadenante ha sido la confirmación de que tres vídeos grabados por pilotos de las fuerzas aéreas norteamericanas, donde se pueden apreciar vehículos aéreos desconocidos sobrevolando el mar a gran velocidad, son totalmente verídicos. Como cabía esperar, los altos cargos militares no se han aventurado a afirmar que se trate de naves alienígenas, pero el simple hecho de que el ejército americano reconozca por primera vez que objetos no identificados han violado su espacio aéreo ha provocado que se disparen las especulaciones.

A veces tenemos la impresión de que este tipo de cosas sólo les pasan a granjeros americanos que viven en el otro extremo del mundo, y que a nosotros nunca nos va a tocar lidiar con una de estas incómodas situaciones. Pero es posible que cambiemos de idea al descubrir que en Córdoba también se han producido avistamientos, e incluso encuentros cercanos con humanoides, en tiempos recientes.

Un objeto volador no identificado en Cabra

El más inquietante se produjo en 1975 en Cabra, y tuvo una gran repercusión en la prensa de la época. En plena noche, un joven llamado Francisco Romero cruzaba un descampado cuando, según su testimonio, vio descender del cielo y posarse ante él un objeto redondo y transparente con cinco focos luminosos. En su interior distinguió dos gigantescas figuras de aspecto humano que parecían estar sentadas, y que clavaron sus miradas en él. Este egabrense asegura que un miedo atroz se apoderó de su cuerpo cuando los humanoides comenzaron a comunicarse con él telepáticamente, momento en el que huyó despavorido. Lo más significativo es que el artilugio dejó en el descampado una huella circular de matorrales quemados justo en el lugar donde el testigo asegura que se posó, como pudo corroborar la prensa de la época. Recientemente tuve la ocasión de entrevistar a Francisco Romero en Cabra y, si algo llamó mi atención, es que más de cuarenta años después, todavía explica lo sucedido exactamente igual que entonces, sin cambiar ni un solo detalle, y revelando con su mirada que aquel sobrecogedor encuentro marcó su vida para siempre.

La noticia, en un periódico de Cabra de 1975.

El autor del artículo (derecha) habla con Francisco Romero sobre el supuesto avistamiento de Cabra, años después. Foto: CÓRDOBA

El mayor avistamiento OVNI registrado en Andalucía

La mayoría de los investigadores del fenómeno OVNI consideran que el 10 de agosto de 1989 se produjo el mayor avistamiento de la historia de Andalucía. Miles de personas de Málaga, Cádiz, Huelva y Córdoba observaron en el cielo una enorme esfera blanca, muy luminosa, que permaneció inmóvil durante más de una hora. Parecía más grande que una estrella, y debía ser enorme para poder contemplarse al mismo tiempo desde las cuatro poblaciones citadas. Después comenzó a desplazarse para acabar precipitándose en el monte. Decenas de curiosos se acercaron al lugar para ver de cerca el objeto estrellado, pero el Ejército se apresuró a acordonar la zona y les impidió el acceso. Al día siguiente, el incidente fue recogido por la prensa y el telediario de Canal Sur, por lo que el Ministerio de Defensa tuvo que salir a dar explicaciones. Aseguró que se trataba de un globo sonda experimental, versión que no contentó a casi ningún testigo, ya que por lo visto ningún responsable de la agencia meteorológica tenía constancia de tal lanzamiento.

Objetos luminosos del tamaño de la Luna en Cerro Muriano

Durante los últimos setenta años se han producido muchos más avistamientos de objetos no identificados en nuestra tierra. Por ejemplo, en 1980, numerosos testigos presenciaron cómo dos objetos luminosos, cada uno del tamaño de la luna, aparecían en el cielo de Cerro Muriano e iniciaban una persecución de varios minutos al vehículo de un militar que acababa de abandonar la base. En 1972, un hombre que circulaba con su vehículo en dirección a Alcaracejos notó que los pedales dejaron de responder, y el coche aminoró la velocidad de forma inexplicable hasta detenerse. De repente apareció a su lado una esfera de luz cegadora que comenzó a girar alrededor del vehículo. Finalmente, la fuente luminosa desapareció y su coche arrancó con normalidad. En 1966, un agricultor de Los Morales iba caminando por el arcén de la carretera, cuando vio posarse sobre el suelo un pequeño objeto plateado de forma discoidal. Al acercarse, unos extraños seres alados con la piel gris verdosa y escafandras en la cabeza comenzaron a revolotear alrededor del artilugio, espantando al hortelano.

¿Naves espaciales? ¿extraterrestres?

Lo anterior es sólo una pequeña selección de los cientos de casos que han sido registrados en Córdoba y su provincia durante las últimas décadas. No seré yo quien afirme que todos esos objetos fueron realmente naves espaciales, o que los alienígenas nos están visitando, pero es cierto que el gran número de testimonios al respecto da que pensar. Por eso, me despediré con una frase del popular divulgador científico Carl Sagan que invita a la reflexión: «No sé qué da más miedo, si averiguar que hay alguien ahí fuera, o descubrir que en realidad los humanos estamos completamente solos en toda la inmensidad del Universo».

(*) El autor es escritor y director de ‘Rutas Misteriosas’. Puede seguir su trabajo en www.josemanuelmorales.net