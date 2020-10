Las ordenanzas fiscales para el 2021 entran en exposición pública durante un mes

Un día después de su aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, las ordenanzas fiscales del 2021 entran en exposición pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de ahora se abre un periodo de treinta días hábiles para presentar alegaciones. Una vez transcurrido ese tiempo, si no reciben sugerencias, el documento se dará por aprobado definitivamente.

El texto que plasma los impuestos y tasas que pagarán los cordobeses el año que viene salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos y del grupo municipal de Vox, que lo ha apoyado por segundo año consecutivo tras aceptarse parte de sus propuestas. El resto de grupos votaron en contra al considerar que ahora no es el momento de bajar impuestos, que el Ayuntamiento necesita más ingresos, que se ponen en riesgo los servicios públicos y que las ordenanzas no benefician a los que menos tienen. Durante el pleno, en cambio, el responsable de Hacienda, Salvador Fuentes, garantizó que las arcas municipales no se verán afectadas por la caída de ingresos y que los servicios públicos se mantienen.

Con las ordenanzas recién aprobadas, que congelan la mayoría de impuestos y tasas excepto más de media docena, que bajan, los cordobeses pagarán el año que viene un 5% menos por el impuesto de bienes inmuebles rústico; un 2% por el de vehículos de tracción mecánica; un 2,5% por el de aumento del valor de los terrenos urbanos (plusvalías); un 0,5% por el ICIO; y un 20% menos por las tasas de ocupación de mesas y sillas, feria y mercadillos. En cambio, sube un 21% la grúa. Además, las entradas a museos, monumentos y zoológico que se adquieran mediante venta online valdrán un 10% menos.