La oposición tumba la ayuda prevista para AJE para el plan de inserción laboral para jóvenes

La modificación de crédito para destinar 100.000 euros a la asociación AJE para que ponga en marcha un plan de inserción laboral para jóvenes consistente en formación y prácticas sigue sin prosperar a pesar de que es la segunda vez que llega al pleno. La totalidad de la oposición ha tumbado este jueves el punto con el que se pretende sufragar un plan que fue presentado ayer por la delegación municipal de Juventud y por AJE, al considerar imposible su ejecución y estimar que debe hacerse por concurrencia competitiva.

Durante su intervención en el pleno de este jueves, la delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha explicado que la modificación tiene como objeto "mejorar la inserción laboral de más de 400 jóvenes cordobeses en colaboración público-privada y de la mano de la asociación AJE", porque es la que "más conoce el terreno". Bustos ha defendido una iniciativa con la que se "dan soluciones a los problemas reales" y ha reprochado a la oposición su voto en contra a pesar de que "se les llena la boca de hablar de creación de empleo". Rechazando este punto, ha insistido Bustos, "votan en contra de una oportunidad para más de 400 jóvenes y tendrán que dar cuenta de por qué la arrogancia política de algunos va a dejar sin más de 400 oportunidades a esta ciudad".

A pesar de su petición de recapacitar, la totalidad de la oposición se ha plegado y ha votado en contra. Especialmente dura ha sido la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que ha relatado los convenios pendientes de firma que aún hay en el Ayuntamiento a pesar de estar previstos en los presupuestos y los firmados que no se abonan, que es lo que más le preocupa. Badanelli está convencida de que el convenio no va a salir adelante a estas alturas del año. A su juicio, el rechazo de la oposición permite "salvar" a AJE, "salvarla de que ustedes les hundan y les obliguen a comprometerse en una serie de gastos por estos 100.000 euros". En su discurso también ha usado el término "arrogancia", que, para ella, es actuar "como si mandaran", porque "en este salón de plenos mientras que tengan catorce concejales no mandan y la comparecencia de ayer vendiendo la piel del oso antes de cazarlo es prepotente y arrogante, es un engaño más de este cogobierno que actúa como si tuviera mayoría absoluta y no la tiene".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, piensa que "arrogancia política" es la que ha tenido Bustos en su discurso. A pesar de que le parece un plan ambicioso y de reconocer que se han incorporado propuestas, finalmente piensa que es "más justo" que se haga por concurrencia competitiva para que "opten empresas preparadas y garanticen los buenos resultados y la viabilidad del proyecto". El grupo quiere que el "dinero público se emplee con seguridad y garantía".

"Nos ha escupido a la cara a toda la oposición la arrogancia política y usted la ha personificado aquí", ha manifestado la concejala socialista Ana Moya, que ha censurado el hecho de que la edil del PP presentara un proyecto del que no tenía los votos. Moya recuerda que el punto se retiró del anterior pleno "no solo por la urgencia con la que se presentó, sino también porque no nos convencía un proyecto de formación que no se puede considerar como tal y que llega con un informe de Intervención advirtiendo de lo irregular de la actuación", que experimenta "un incremento significativo, ya que se pasa de una ayuda de 8.000 euros a 108.000" y, además, se trata de "una concesión directa que no se justifica adecuadamente". Según Moya, "es un incremento significativo" y "una asignación nominativa de dinero público que requiere una mayor concreción", más que "una simple declaración de intenciones".

El portavoz de IU, Pedro García, ha indicado a Bustos que "si ha habido algo arrogante ha sido el contenido de su intervención", con la que considera que ha hecho "un ridículo espantoso". A su juicio, "es un dinero sobrante que quieren aprovechar para ponerse una medallita". IU también piensa que no da tiempo de desarrollar el proyecto, por lo que es una manera de "engañar" a AJE.

En defensa del plan, además de Bustos, ha salido la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, que ha propuesto "un pacto por los jóvenes" porque "hablamos mucho y no se solucionan los problemas que tienen". Para ella, es el momento de trabajar en esa línea y uno de los "granitos de arena" es el convenio con AJE.

Tras las intervenciones del resto de grupos, Bustos ha justificado que "no se ha engañado a nadie" y que el miércoles solo se presentó la propuesta del plan. Especialmente sorprendida se ha mostrado con la "postura de Vox", que "va a pasar a la historia como el grupo que más se ha alineado con la izquierda". Bustos ha lamentado que el proyecto no salga adelante y se ha comprometido en "seguir trabajando para solucionar" el problema de los jóvenes, "aunque sea sola".

El plan presentado por la delegación de Juventud el miércoles está dirigido a 475 jóvenes cordobeses, está presupuesto en 108.000 euros y la previsión era trabajar en siete ámbitos, contemplando la participación de jóvenes con discapacidad, en riesgo de exclusión y mujeres. La idea era, según lo anunciado el miércoles, poner en contacto a los jóvenes con emprendedores en ámbitos relacionados con el pequeño comercio, los oficios tradicionales, la integración de las personas con discapacidad, la gastronomía, así como la transformación digital y de innovación.