La oposición pide que las ayudas de los remanentes sean ágiles e incluyan un plan de empleo

La oposición propone incluir un plan de empleo en el destino de los 17 millones de remanentes de los que dispone el Ayuntamiento de Córdoba y agilizar su ejecución para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes más las necesitan. El alcalde, José María Bellido, se ha vuelto a reunir hoy con los portavoces de los grupos municipales para acordarel destino de los ahorros municipales y, al término del encuentro, ha expresado su confianza en alcanzar dicho acuerdo la semana próxima. De momento, las conversaciones no han aterrizado en cifras concretas, pero parece factible que en efecto se llegue pronto a un consenso. "Estamos trabajando para tratar de alcanzar consensos", ha sostenido Bellido para quien la prioridad es salvar la emergencia económica y social derivada del covid en Córdoba. "Tenemos ahorros y nos vamos a esforzar para responder a todas las necesidades que hay hoy en día en Córdoba", ha garantizado. En la misma línea se ha expresado la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, poniendo el acento en el rescate de pymes y autónomos. En un principio, el gobierno local ha establecido cuatro ejes a los que dedicar los 17 millones de remanentes: ayudas sociales, ayudas a los sectores económicos golpeados por la crisis, mantenimiento de las empresas municipales e inversiones en la ciudad.

La portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, ha pedido que se agilice la ejecución de las ayudas y que el "ritmo a cama lenta" con el que a su juicio opera el gobierno local "cambie de manera radical en estos remanentes". Asimismo, los socialistas quiere que se establezca un cronograma claro, que aporte transparencia y evaluación de las medidas, y que se incorpore más personal para la concesión de las ayudas. A los cuatro ejes planteados por PP y Cs, suman propuestas de ayudas en vivienda, ayudas para la infancia, un plan para la mejora de instalaciones municipales deterioradas (como las piscinas de la Fuensanta o la calle Marbella y los colegios), la adquisición de purificadores de aire para los centros educativos, así como un plan de empleo que no solo se sustente en las empresas municipales como Sadeco, si no que mire a otras profesiones.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, por su parte, pone en primer lugar todo lo que tenga que ver con servicios sociales y las personas que peor lo están pasando; salvaguardar la liquidez de las empresas municipales; y activar las inversiones en la ciudad, para lo que "el gobierno solo tiene que abrir el cajón con todos los proyectos que le dejamos". Por otro lado, García ha expresado su temor a que la puesta en marcha de estos remanentes y la llegada de fondos europea suponga un mayor colapso en el Ayuntamiento y en un gobierno local que no logra ejecutar, ha dicho, su propio presupuesto. "Nos preocupa que vengan muchísimos millones de euros se colapse más", ha dicho.

Por su parte, Paula Badanelli, portavoz de Vox, también ha reseñado la posibilidad de bloqueo de los remanentes por "la incapacidad de gestión del gobierno" y considera que hasta otoño del 2021 no estarán estas ayudas en la calle. Por lo demás, Vox admite que el plan de PP y Cs no es su plan, pero anuncian que no se opondrán a la decisión que adopten por las actuales circunstancias de necesidad. Asimismo han rechazado la concesión de ayudas lineales, "el café para todos es la mayor injusticia, pero quizá hay incapacidad para hacer algo más riguroso", ha añadido Badanelli, que ha terminado "rezando" porque el gobierno "sea capaz de mover algún papel".

En último lugar, Cristina Pedrajas, portavoz de Podemos, ha vuelto a proponer que los remanentes sirvan para activar una renta garantizada municipal, priorizar las ayudas "para las cosas del comer" y la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales.