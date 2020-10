La ONCE reparte 700.000 euros entre Córdoba y Puente Genil

El sorteo de la ONCE de ayer miércoles ha repartido parte de su fortuna en Córdoba y Puente Genil donde se han repartido 700.000 euros en un sorteo que ha dejado 2,3 millones de euros entre las provincias de Córdoba, Granada y Málaga.

En Córdoba, Miguel Morilla, vendedor de la ONCE desde 2018, repartió 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió en su quiosco ubicado en Santa Rosa, en la esquina la calle La Palmera con la calle la Higuera. “No me lo creo ni yo”, dice nervioso. “Es que soy muy nervioso y ahora mismo estoy atacao”, reconoce ante el aluvión de felicitaciones que espera recibir hoy. “Es que la alegría se contagia. En esta situación que tenemos, si se la ha llevado alguna persona que esté un poquito necesitada, le he echado el día. Y esa alegría le llega a todo el mundo”, reconoce.

En Puente Genil, Jorge Rodríguez, vendedor desde 2016, vendió otros diez cupones premiados con 35.000 euros y repartió otros 350.000 euros a las puertas del Mercadona que hay en el centro comercial de la entrada de la localidad. “Siento una alegría muy grande, y más sobre todo sabiendo que son personas trabajadoras que están necesitando como todo el mundo, y más en la situación que estamos viviendo ahora mismo todos”, decía esta mañana. “Esto levanta el ánimo a cualquiera a pesar de las dificultades”.

Mayor fortuna ha tenido aún la localidad granadina de Otura, donde un vecino o vecina se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos diarios de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman 900.000 euros. En total, la ONCE repartió así 1.250.000 euros entre diez vecinos del municipio de la vega granadina.