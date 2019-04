La ONCE organiza una semana de actividades para resaltar su trabajo

La Semana de la ONCE incluirá hasta el domingo diversos actos en Córdoba, Lucena y Fernán Núñez, bajo el lema Capaz de ser capaces, para compartir con la sociedad la labor social que desarrolla esta organización. La Semana de la ONCE empezó ayer con una exposición tiflológica, relativa a las circunstancias que rodean a las personas con discapacidad visual, que estará abierta hasta el 12 de abril en el Círculo de la Amistad. Para hoy está prevista una jornada de sensibilización con alumnos universitarios, de 11.00 a 12.00 horas, en la Universidad de Córdoba, mientras que por la tarde actuará la orquesta de plectro Ciudad de los Califas (19.15 horas) en el bulevar del Gran Capitán. Mañana miércoles habrá un desayuno a ciegas (en Bodegas Campos), en el que profesionales de los medios de comunicación podrán conocer este aspecto rutinario de las personas ciegas. Y ese mismo día habrá un circuito museístico en Lucena y otro de movilidad en Fernán Núñez. El jueves se desarrollará una jornada con taxistas y el viernes habrá exhibición de fútbol sala en Córdoba. La directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, animó a los cordobeses participar en las actividades previstas y precisó que en Córdoba hay unos 1.300 afiliados y unos 500 trabajadores. Aguilera resaltó que unas 60 personas se afilian a la ONCE cada año en Córdoba e hizo un llamamiento a la concienciación para una mayor accesibilidad de las personas ciegas, no aparcando en los pasos de peatones y regulando el uso de patinetes en las poblaciones.