Olivar, cítricos y vacuno de leche, sectores más afectados por la crisis del campo

El campo cordobés tiene «dos grandes problemas», según el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos, lo que hace que se enfrente a una situación de crisis. Estos «dos grandes problemas» son la falta de agua y los precios.

La falta de lluvia afecta a todos los sectores y a todos los cultivos, y también al riego. Precisamente el jueves 31 se cortará el riego, según comenta Cobos, lo que afectará al sector hortícola (unas 6.000 a 8.000 hectáreas), cítrico y al olivar de riego. Además, la falta de lluvias también afecta a los cultivos de secano y a los pastos para la ganadería.

En la misma línea se pronuncia el gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Joaquín García, para quien el principal problema del campo en Córdoba es la falta de agua, ya que la agricultura cordobesa es fundamentalmente de secano y solo el 15-16% de la superficie agrícola es de regadío, mientras que en las provincias limítrofes que pertenecen a la cuenca del Guadalquivir es del 50%, tanto en Jaén como en Sevilla. García afirma que, con el peso que el sector agrícola tiene en Córdoba, «si aquí hubiera suficiente agua» no «habría paro» y sí necesidad de contratar mano de obra de otros lugares. García se queja de que no obtienen permisos para construir balsas y recoger el agua de la lluvia, permitiéndose que esta se pierda. A esto añade la paralización de los expedientes para nuevos regadíos en Córdoba por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El responsable de Cooperativas Agroalimentarias aboga por una distribución del agua de la cuenca del Guadalquivir más equitativa, ante el déficit hídrico que padece la provincia de Córdoba. García denuncia que ante el volumen autorizado para las explotaciones cordobesas, y que «los pocos riegos que hay» se optimizan, llegando a consumir menos agua por la tecnología aplicada en los regadíos, este «agua se pierde» y no llega a emplearse para aumentar la superficie regable.

los precios/ El segundo de los «grandes problemas» del campo cordobés, según Miguel Cobos, son los precios. Para el dirigente de UPA en Córdoba, no existen «sectores tan boyantes» en la agricultura, pues se encuentran en crisis por la bajada de precios, y entre ellos destaca el olivar, principalmente el de sierra y el tradicional, en el que no se cubren los costes. También se encuentran en esta situación los cítricos, sector en el que la campaña pasada el kilo se pagó a 8-10 céntimos cuando los costes de producción están por encima de los 14 céntimos. Asimismo, Cobos denuncia la situación del sector del vacuno de leche, que se encuentra en «una crisis permanente». Tampoco se olvida el secretario general de UPA de otros sectores menores que atraviesan una crisis importante de precios, como la viña y el algodón.

Para Joaquín García, los cereales también está atravesando una situación preocupante, añadiendo otro factor que incide en el estado del campo cordobés, como la falta de mano de obra.

La solución a esta situación, manifiestan los dos responsables agrarios, es aumentar la superficie regable y equipararla a la de Jaén y Sevilla. En cuanto a los precios, piden una regularización de los mercados y una concentración de la oferta, para lo que García solicita apoyo estatal, subrayando que «no significa esto que den dinero, sino simplemente que nos dejen organizarnos». Asimismo, el futuro podría estar también en los frutos secos y en el sector hortofrutícola.

Si se aplicaran estas soluciones, según Joaquín García, la agricultura cordobesa sería más rentable y se evitaría el despoblamiento rural.