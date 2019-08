La ocupación hotelera ronda el 60% en el puente y cumple las previsiones

Finalmente, el puente de agosto ha cumplido las previsiones del sector hotelero al no superar el 60% de ocupación y tanto la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) como la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehco) mostraron ayer su descontento por este resultado, destacando el cierre de espacios municipales por la tarde y reivindicando iniciativas para aumentar la oferta de actividades en la ciudad.

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, explicó que los empresarios no están satisfechos porque los alojamientos han tenido una ocupación media de entre un 55% y un 60% de jueves a domingo. En este sentido, indicó que «es temporada baja, pero hay que buscar alterantivas», y recordó que existen otros destinos turísticos como Egipto o Túnez en los que también se registran temperaturas elevadas.

Entre otras cuestiones, De la Torre comentó que «los museos están cerrados por las tardes y esto hace que a los visitantes no les merezca la pena llegar y pernoctar», y admitió que en el sector «hay que hacer autocrítica», porque prácticamente la mitad de los negocios de restauración cierra en el mes de agosto. Así, el presidente de la patronal entiende que cultura y gastronomía no son estacionales, y por esto la estacionalidad «no tiene sentido» en esta ciudad. Por otra parte, indicó que «en otras provincias como Sevilla la oferta de ocio en el río funciona bastante bien» y esto «está dando alternativas al visitante, que viene y sabe que a las ocho no se tiene que volver a casa». Al hilo de esta apreciación, De la Torre planteó que «quizá habría que dar vida» al Guadalquivir en Córdoba, desarrollando actividades de hostelería u otras en la zona que se encuentra detrás del Alcázar de los Reyes Cristianos, «que es bastante amplia y no se molesta a los vecinos».

Coincidiendo con esta última propuesta, el tesorero de Aehco, Manuel Fragero, defendió que «sería muy interesante poner en valor el río», aunque «no hay ningún poyecto dentro de los propuestos por el gobierno municipal». Este profesional citó como ejemplo la ciudad de Berlín, donde «hay sitios en los que incluso está habilitado el baño», recordando que en el pasado también se pudo hacer en Córdoba.

Sobre los resultados del puente de agosto, confirmó que «desde el jueves no se ha superado el 55% de ocupación», por lo que «ha sido bastante baja» y se ha registrado «muy poco movimiento, con los precios tirados y la gente buscando hoteles de más categoría con piscina». Así, en opinión de Fragero, «la gente elige destinos de playa y no tenemos actividades que sean llamativas en la ciudad», una cuestión en la que destacó el cierre de espacios municipales por la tarde. A estas añadió otras circunstancias como la celebración de ferias en la vecina Málaga y en distintos municipios de la provincia.

En cuanto a la oferta que Córdoba realiza a los turistas, recordó que, si se busca alojamiento a través de internet, el viajero encuentra 1.066 establecimientos, y reconoció que «en algunas fechas habrá más necesidad», citando como ejemplo la culminación de la ampliación del Palacio de Congresos o el impulso definitivo del aeropuerto.