La ocupación hotelera durante el puente toca fondo con solo un 10% de reservas

La ocupación hotelera durante el próximo puente de Todos los Santos toca fondo con solo un 10% de reservas previstas. Estos son los datos que baraja la Asociación de Empresarios del Hospedaje (Aehcor) para tres días festivos que no tendrán nada que ver con los del puente anterior, el del Pilar, que coincidió con el certamen de Patios y que logró rozar un 90% de ocupación.

El secretario de Aehcor, Manuel Fragero, explica que los pocos que viajan y mantienen sus reservas son por cuestiones laborales y no por vacacionales. Los viajes de ocio "se han perdido" y todo irá a peor con las nuevas restricciones de movilidad impuestas en muchas provincias.

Por ello, el sector urge a la puesta en marcha de un plan de rescate, "porque no vamos a subsistir en el 2020 y en el 2021 cerrarán el 70% de los negocios", según afirma. La situación es angustiosa para los hosteleros, que, según subraya Fragero, están haciendo frente a esta crisis "solos y, con nuestros hijos y los ERTE, no llegamos". Nunca antes en la historia se había conocido una situación igual, que para este sector es ya "la crónica de una muerte anunciada". "Estamos en la UVI desde que empezó la pandemia y no aguantamos más", lamenta. En la actualidad, y según sus cálculos, hay un 20% de los establecimientos hoteleros cerrados.

Fragero insiste en la necesidad de "ayudas directas", ya que los créditos ICO no solucionan el problema y les obligan a pagar "impuestos", a lo que, además, se suma que "con los nuevos presupuestos del Estado aumentarán".