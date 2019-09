Las obras de los dos primeros kilómetros de ronda Norte estarán acabadas para noviembre del 2020

Las obras de los 2,4 kilómetros de ronda Norte, los que discurren entre Fuente de la Salud y la N-432, estarán acabados noviembre del 2020, según los plazos dados esta mañana por el alcalde, José María Bellido, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el ingeniero del servicio de Proyectos Rafael Ruiz, durante la visita que han realizado para informar del reinicio de los trabajos que empezaron en el 2006 y que llevan parados desde del 2008.

Durante los 14 meses de plazo de ejecución que tiene este obra, que era de iniciativa privada pero que retoma Urbanismo con el dinero de un aval, el Ayuntamiento elaborará un plan de tráfico para evitar que se colapse Escultor Fernández Márquez al quedar incompleta. El problema que tendrá esta carretera es que cuando el tramo municipal esté finalizado faltará el autonómico, casi 4 kilómetros más que unirán la ronda de Poniente con Fuente de la Salud.

El alcalde, que ha mostrado su satisfacción por el reinicio de esta obra "fundamental" para la ciudad tras las "vicisitudes" que ha pasado, ha garantizado que "vamos a trabajar para que no se produzca una barrera física en la zona" y para que no haya "tráfico inducido nuevo en la zona de Escultor Fernández Márquez y en la Arruzafilla". Bellido espera tener antes de fin de año "el primer avance del nuevo proyecto de ronda Norte del tramo autonómico" para completar el trazado, que, por otro lado, beneficiará a la actividad logística.

Retomar esta obra es "un desafío importante que viene del anterior equipo de gobierno", según ha reconocido Salvador Fuentes, con el que, añade, se acaba con un "problema que sufre toda la ciudad y, sobre todo, esta barriada de Mirabueno". Fuentes, al igual que el alcalde, considera que este tramo "no se concibe sin el de la Junta". El concejal ha mostrado su deseo de que los plazos se cumplan.