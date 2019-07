Las obras de climatización de colegios contarán con una prórroga de un año

Las obras necesarias para la climatización de 19 colegios de la capital contarán con una prórroga de un año, de forma que el Ayuntamiento dispondrá hasta finales del 2020 para ejecutarlas. Al plazo de un año más se suman tres meses para la justificación de las actuaciones programadas. Esa fue la información transmitida ayer por el alcalde, José María Bellido, tras la reunión mantenida con el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, en la que abordaron distintos temas, dándole prioridad a este, ya que, según expuso, las obras debían estar concluidas antes de final de este ejercicio. Como eso no será posible, ya que aún no ha empezado ninguna actuación a pesar de que la mayoría de los lotes en los que se dividió el concurso están adjudicados, «lo primero ha sido acordar la ampliación de plazo que permita que los 9 millones que aporta la Junta» a través de la Agencia Andaluza de la Energía «no se pierdan». A ese dinero se suma un millón más que debe poner el Ayuntamiento, con lo que, en total, la cantidad prevista para la climatización asciende a 10 millones.

Tanto Repullo como Bellido destacaron que el proyecto estaba «paralizado» y que las dos administraciones se comprometen a impulsarlo. Para ello, además de la prórroga, el alcalde garantizó que el Ayuntamiento hará un «sobreesfuerzo» y reforzará el servicio de Contratación, ya que en los próximos meses se espera un aumento de actividad con los proyectos de los fondos Edusi y los financieramente sostenibles. Bellido indicó que el millón de euros que aportaba el Ayuntamiento se incluyó en los presupuestos del 2018 pero «no se ha invertido nada y lo que nos hemos encontrado son unos proyectos que están predefinidos» pero «no hay ni uno adjudicado ni iniciado», por lo que «administrativamente no se ha dado ningún paso». Por ello, añadió, sin un acuerdo de prórroga con la Agencia Andaluza de la Energía «era imposible tener para diciembre de este año las obras adjudicadas, terminadas y justificadas».

La climatización fue un tema polémico durante la campaña electoral. El Ayuntamiento sacó a concurso las obras de los 19 colegios en enero por 9,8 millones, dividiéndolas en 10 lotes. En mayo, el concejal del PP Salvador Fuentes alertó de que en junio no habría ni un colegio climatizado y denunció que se había producido un error en la tramitación del expediente y que Intervención cuestionaba la previsión inicial de financiar los lotes con cargo a las inversiones financieras sostenibles. Tras la denuncia del PP, Gestión explicó que, de los diez lotes, había nueve adjudicados. Además, el anterior teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, aclaró que las obras de los 17 colegios con actuaciones adjudicadas empezarían en verano pero muchas no concluirían hasta el 2020. A pesar de ello, aseguró que no había «un tiempo estándar» para la conclusión «porque cada proyecto es distinto» y algunas actuaciones «se terminarán antes de que empiece el curso y otras se prolongarán hasta después de diciembre».

Repullo, que tendió la mano al alcalde para «desbloquear» proyectos pendientes, aludió a las 288 actuaciones incluidas en el plan de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020 tanto en colegios como en edificios con una inversión de 40,5 millones, dentro de la que están los 10 millones de la climatización en la capital, a los que se suman 4 para 78 actuaciones en 14 municipios.