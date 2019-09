La obra de la ronda Norte se reanuda con 2020 como fecha de terminación

Una de las obras de mayor envergadura de la ciudad, la ronda Norte, acaba de empezar. Los trabajos del primer tramo, que discurre entre Fuente de la Salud y la N-432, se reanudaron ayer con noviembre del 2020 como fecha de terminación. El tramo reiniciado por Urbanismo tiene 2,4 kilómetros, llevaba once años parado y será completado por otro de casi cuatro cuando se haga realidad el proyecto que la Junta está revisando.

Las máquinas regresaban ayer a Mirabueno para concluir la actuación que empezó en el 2006 y que quedó con un nivel de ejecución cercano al 70% al comienzo de la crisis, en el 2008. La intervención correspondía a la junta de compensación de esa barriada, encabezada por Marín Hilinger, pero, al quedarse parada, Urbanismo se vio obligada a iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria, que ha necesitado una década plagada de vicisitudes y de recursos judiciales. Hoy mismo toma conocimiento el primer consejo rector de Urbanismo que se reúne tras las elecciones municipales de una sentencia del TSJA que desestima un recurso de Marín Hilinger. Durante el tiempo transcurrido, Urbanismo ha tenido incluso que revisar dos veces el proyecto.

Durante los 14 meses de plazo de ejecución que tiene este obra, el Ayuntamiento elaborará un plan de tráfico para evitar atascos en Escultor Fernández Márquez al no estar ejecutado el tramo autonómico, que discurrirá entre la ronda de Poniente y Fuente de la Salud. El alcalde, José María Bellido (PP), durante una visita a las obras, garantizó que «vamos a trabajar para que no se produzca una barrera física en la zona» y para que no haya «tráfico inducido nuevo en Escultor Fernández Márquez y en la Arruzafilla». Bellido espera tener antes de fin de año «el primer avance del nuevo proyecto de ronda Norte» de la Junta para completar el trazado, que «beneficiará a la actividad logística». Por su parte, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, que reconoció los trabajos realizados en el anterior mandato, dejó claro que el primer tramo «no se concibe sin el de la Junta».

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al cartel del proyecto, ayer, durante la visita.

El primer tramo de ronda Norte fue adjudicado por Urbanismo a Vialex por 6,7 millones, un 32% menos que el presupuesto de licitación. El coste será sufragado con parte del aval de 12 millones con el que Urbanismo logró quedarse por los incumplimientos de la junta de compensación tras un largo procedimiento judicial que le dio definitivamente la razón en el anterior mandato. El proceso de licitación también ha sido largo, prolongándose casi dos años. Además de la reparación de las unidades de obra dañadas, que por el tiempo transcurrido no son pocas, el proyecto consiste en concluir la construcción de un tramo cuyo trazado arranca en Ingeniero Ruiz de Azúa con dos carriles con un solo sentido (por lo que desde allí se podrá acceder a la vía pero no salir de ella al faltar el trazado de la Junta) para continuar después con cuatro (dos por sentido). La Junta trabaja en la revisión de su proyecto, cuyo primera propuesta estará lista este año, según el compromiso adquirido este verano. Su idea es que su parte de ronda no atraviese la avenida de la Arruzafilla como estaba previsto en el proyecto del 2010.

A pesar de la importancia que tiene el comienzo de esta obra, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, no ocultaba ayer su «preocupación por no conocer aún el proyecto completo» al faltar la parte de la Junta y teme que haya problemas en un futuro. «Siempre quisimos saber cuando se iniciase el tramo municipal cómo iba a continuar y hoy seguimos sin saberlo», lamentó. De Gracia cree que se puede abaratar la parte de la Junta si se elimina la modificación de la ronda de Poniente pero no ve otras alternativas de trazado.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, está convencido de que esta vez será «la definitiva», ya que «hay presupuesto, el aval de 12 millones», y «quien se convierte en directora de la obra es Urbanismo». Díaz piensa que «el Ayuntamiento tendrá que hacer valer su buena sintonía con la Junta para que contemple en los presupuestos dinero para el tramo que falta, ya que la obra no se debe quedar a medias».

Mientras que PP y Ciudadanos destacaron la importancia de esta vía, IU y PSOE subrayaron los pasos dados en el anterior mandato. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), considera que «ver las máquinas trabajando es fundamental», ya que «es una obra de ciudad» para la que «es prioritario» que no se produzca «una barrera física», por lo que hizo hincapié en la necesidad de acometer el tramo de la Junta, cuyo proyecto confía en que llegue «a la mayor brevedad». Por su parte, la portavoz del PSOE y anterior alcaldesa, Isabel Ambrosio, calificó como «buena noticia» el reinicio de la obra, que forma parte «de la herencia que el anterior equipo de gobierno ha entregado al actual», ya que «el rescate del aval de 12 millones», la tramitación del expediente y la licitación «fueron acometidos durante el anterior mandato». El portavoz de IU y anterior presidente de Urbanismo, Pedro García, dijo que el proyecto «es una realidad gracias a IU, que recuperó el aval y puso en marcha desde la contratación de las obras hasta la firma del contrato». García recordó que Urbanismo y Movilidad añadieron «propuestas de mejoras ambientales y de movilidad que harán este viario más urbano». El concejal espera que la Junta «colabore para hacer posible la mejora de los itinerarios y comunicaciones en la zona norte» con «un proyecto adaptado a las necesidades reales».