La obra pública se anima en Córdoba y aumenta un 40% hasta septiembre

La obra pública se anima en Córdoba y se incrementa casi un 40% hasta septiembre. La patronal de grandes constructoras Seopán ha hecho pública la estadística del mes de septiembre, que muestra una importante variación, pero no solo en relación a un año antes, sino también en comparación con los meses anteriores. Las administraciones públicas sacaron a concurso entre enero y septiembre del 2018 obras por valor de 118,2 millones de euros. Un año después, el volumen económico de iniciativas licitadas ha ascendido a 164,9 millones. El último mes del verano, septiembre, es el responsable de ese incremento, ya que durante el mismo han salido a concurso proyectos por valor de 48,9 millones, la cantidad más elevada de todo el ejercicio, que empezó muy bien, con una cifra récord, 44,3 millones, la mejor en una década. Sin embargo, a partir de febrero, con iniciativas por solo 4,3 millones, la situación fue empeorando, para remontar en mayo y junio y volver a caer después. Entre los concursos convocados este año está el de la Torre de la Inquisición del Alcázar, que se encuentra ya en obras.

La provincia registra los mejores datos en volumen inversor desde el 2010, último año de los fondos anticrisis. Entre el 2011 y el 2018 no ha habido ningún ejercicio con tanta obra pública licitada como el 2019. No obstante, hay que tener en cuenta que no todo lo que sale a concurso acaba adjudicándose y, por tanto, convirtiéndose en obra. Por otro, y según ha denunciado en más de una ocasión la asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, Construcor, Seopán incluye a veces en una provincia concursos que afectan a varias.

Córdoba ocupa el quinto lugar de Andalucía en cuanto a licitación de obra pública, detrás de Almería, con proyectos sacados a concurso por 972,3 millones; Sevilla, con 244,3; Cádiz, con 190,1; y Málaga, con 182,3. Detrás de Córdoba están Granada, con 102,8 millones; Jaén, con 79,9 millones; y Huelva, con 69,2.

Por administraciones, la Junta es la que ocupa el primer lugar, con iniciativas licitadas por 56,8 millones; seguida del Gobierno, con 54,9; y los ayuntamientos, con 53,2. A pesar de la provisionalidad del Gobierno, con dos elecciones generales de por medio, es la administración que ha experimentado un mayor aumento en relación al 2018, cuando solo sacó a concurso actuaciones por 6,6 millones. La Junta, en cambio, ha licitado un 3% menos; y los ayuntamientos, igual.