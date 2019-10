La obra en el centro de emergencia habitacional se retrasará varios meses

Las obras del Centro de Emergencia Habitacional que se llevan a cabo en el en el antiguo hospital militar, van a sufrir un retraso debido a la aparición de un problema estructural oculto que requerirá de una actuación de refuerzo que no estaba prevista en la actuación inicial.

Según informa el Ayuntamiento, la marcha de las obras ha ido a buen ritmo hasta el momento de hacerse patente el contratiempo, lo que va a impedir que la intervención esté acabada este mes de octubre, como estaba fijado.

"La marcha de las obras nos había hecho pensar que con seguridad estarían acabadas para este mes, pero finalmente no podrá ser así", ha indicado Eva Timoteo, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, quien no ha podido precisar un nuevo plazo dado que los técnicos aún valoran la nueva actuación, derivada de un problema estructural oculto, concretamente en la zona de la escalera.

En cualquier caso, según Timoteo, "la información que me trasladan los técnicos lleva a pensar que el centro no estará listo en este año". La delegada ha indicado que "habrá que adaptarse al nuevo calendario, muy a nuestro pesar, ya que pensábamos que en breve tendríamos las obras culminadas". No obstante, ha manifestado que “nuestro compromiso con esta instalación destinada a las familias en situación de emergencia habitacional se mantiene inalterable". En esta línea, ha recordado que se trata de un “buen proyecto” gestado en el anterior mandato municipal "que nosotros hemos ratificado y mejorado, ya que el pliego estará reservado a que el centro sea gestionado por empresas de inserción social u organizaciones sociales".