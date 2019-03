La obra de la biblioteca de los Patos empieza tras una paralización de dos años y medio

Y dale que te pego... Igual los medios de comunicación también tienen sus responsabilidades en minimizar lo que se tiene en esta peculiar ciudad. No es lo mismo decir Biblioteca Nacional (o de Estado, y ello no excluye ponerle un nombre de algo o de alguien singular o conocido), que de los Patos. Con todo el respeto hacia estos animales, NO tiene la misma categoría. De algo particular (NO todas las ciudades tienen una Biblioteca de esta categoría nacional, y ponerle un nombre de animales le quita el nivel que debería tener. También decir la Biblioteca de los Jardines de Agricultura (por su localización) puede inducir a error y que se piense que la Biblioteca Nacional está especializada en ese tema. Por el momento, su nombre correcto es Biblioteca Nacional (con respecto a la municipal, provincial y regional). Se cristaliza otra vez los problema de nombrar en esta urbe y son muchos los casos para seguir NO nombrando correctamente lo que tenemos de importante en nuestra Córdoba (que necesita valorización y NO quitarle méritos).