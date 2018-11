Obligada a huir de su agresor

Hace año y medio que su exmarido está en prisión y ya ha cumplido un tercio de su condena. Desde entonces, ha pedido tres veces poder disfrutar del tercer grado, que le permitiría hacer vida fuera de la cárcel con la obligación de ir a pernoctar.

«Él era un hombre normal, cariñoso, un buen hombre hasta que se cruzó con el alcohol y la droga», explica, «yo intenté ayudarle a salir, lo estaban tratando, pero él siguió consumiendo, no se dejaba ayudar y se convirtió en una bomba de relojería». Conductor de profesión, M.J. llegó a encerrarlo en casa para evitar que cogiera el coche. «Era un peligro para él y para los demás y llegó un momento en que yo no sabía cómo controlarlo, se iba de casa y volvía ensangrentado y empezaba la bronca», confiesa, «la situación era insoportable así que le dije que no podía más y que me iba». Según su relato, ese fue el denonante que lo hizo estallar. «Me oyó cuando se lo contaba a mi hija por videoconferencia, él había llegado borracho y estaba echado en la cama, pero me oyó, se levantó y cuando vio la maleta, cogió un cuchillo y me lo puso en el cuello». En ese momento, ella se encerró en el balcón y su hija, al otro lado del teléfono, dio la voz de alarma para que acudiera la Policía. «Esa fue la primera denuncia». Le echaron 9 meses, pero «no estuvo en la cárcel y se paseaba por la puerta de mi bar hasta que un día me encontró sola y se metió». Desde el otro lado de la barra, empezó a tirarlo todo y a amenazarla. Una noche la llamó más de 60 veces. «Le colgaba, le colgaba, pero seguía, así que grabé las amenazas y me fui a la policía, me dijo más de 20 veces que me iba a matar, y lo volví a denunciar». Él se presentó en la casa y se encaró con los agentes que la protegían. Esa vez no salió. Su hija también lo denunció por amenazas y entre las dos condenas sumó tres años y siete meses.

La paz de M.J. ha durado un año, pero ante el temor de que él salga y quiera cumplir sus amenazas, está dispuesta a huir. «¿Qué otra opción nos queda a las víctimas?», dice resignada, «yo solo quiero que me deje en paz, que rehaga su vida y sea feliz, pero no puedo vivir mirando siempre a mi espalda, nadie me va a proteger de él si quiere vengarse, él me culpa a mí de haber ido a la cárcel». En ningún momento ha dado muestras de arrepentimiento ni ha pedido perdón por lo que ha hecho, así que M.J. está convencida de que irá a buscarla. Para que no la encuentre, dejará Córdoba, su casa, su negocio, sus amigos... Ya está buscando a alguien para traspasar su bar, «que funciona perfectamente», y solicitando papeles para obtener un visado con el que irse a EEUU con su hija. ¿Qué hará allí? No lo sabe. Solo quiere poner tierra de por medio para que todo se calme y para ello no le queda más remedio que empezar de cero.

«Yo no me quiero ir de aquí, pero ¿cómo voy a vivir tranquila con él suelto?», se pregunta, «¿y qué puedo pedir, que lo exilien, que lo echen de España a él? Al final, las víctimas somos las que tenemos que salir corriendo para sentirnos seguras», se queja, «la gente te dice que le plantes cara, pero a mí ¿eso de qué me sirve?».