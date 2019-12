Los números más demandados en Córdoba para la Lotería de Navidad 2019 son especialmente, como otros años, las terminaciones de la primera decena, sobre todo los números que concluyen en 13, 15, 17 y 19. Estas terminaciones siguen siendo las más vendidos, al igual que en el resto de España, para el sorteo extraordinario de Navidad, como señalan desde la delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Córdoba

Junto a estas terminaciones, hay «especial predilección por los números terminados en 13 y 69, y por los números que no repiten ninguna cifra», ha explicado Purificación Brito, de la Administración número 5 de Córdoba San Álvaro, situada en la calle Foro Romano.

Y no son pocos los que piden un número terminado en su edad o en el año de su nacimiento. Todo ello sin olvidar el campo de la superstición, «donde algunos no quieren que el número tenga ningún cero, u otros buscan uno que la suma de sus cifras individualmente dé 20», ha indicado Teresa García, de la Administración número 1 de Puente Genil.

Los números más demandados

Este año, según Loterías y Apuestas del Estado, llama la atención la cantidad de veces que se han buscado los décimos con las terminaciones 13, 15, 22 y 69. A diferencia de otros años, estas Navidades los números más buscados no coinciden con ningún acontecimiento político o deportivo.

Este 2019 no ha habido fechas de gran trascendencia política, dado que las elecciones no han dejado una huella que lleve a los ciudadanos a buscar un número en concreto. Tampoco ha ocurrido en la esfera deportiva. "Otros años la gente buscaba el día en que el Real Madrid o el Barcelona ganó la final de la Champions, pero este año no se ha dado el caso", explican fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El año pasado, en cambio, fue llamativa la cantidad de veces que se demandaron los números 31518 y 01618, coincidentes con las fechas de la moción de censura contra Mariano Rajoy y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

