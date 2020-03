El número de solicitudes de licencias para veladores se reduce un 35% en relación al año pasado. Según los datos facilitados por Urbanismo, durante el plazo abierto para demandar autorización para colocar mesas y sillas, que acabó el 28 de febrero, recibió 341 peticiones. De esos 341 expedientes tramitados, 263 son renovaciones y 78, nuevas solicitudes. El dato de las peticiones presentadas en el 2019 en ese mismo periodo no ha sido facilitado. No obstante, y según los datos que aportó en mayo del año pasado, para el 2019 se registraron 531 solicitudes. Hay que tener en cuenta que algunas entraron fuera de plazo.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta la referencia de los más de 530 negocios que pidieron licencia en el 2019 y los más de 640 que lo hicieron en el 2018, las 341 de ahora indican que hay una cifra importante que, por ahora, han optado por no demandar. No obstante, puede que sigan llegando solicitudes tras el 28 de febrero, ya que en la instrucción que Urbanismo sacó con los plazos, avisaba de que podrá «no admitir a trámite, salvo causas justificadas», solicitudes de licencias anuales que se presenten «después del 31 de marzo» o las de temporada que lleguen tras «el 31 de mayo». Advertía que tramitaría en un solo procedimiento las de zonas de ordenación que entren fuera de plazo, pero no garantizaba la concesión. Esto implica, que, como en el 2019, seguirán llegando peticiones.

LOS PLAZOS / Para las licencias del 2020, Urbanismo estableció dos plazos. El primero iba desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre y estaba dirigido a las nuevas solicitudes de licencias anuales y de renovaciones y para las de los establecimientos incluidos en las «zonas de ordenación conjunta», que son los espacios conflictivos. En la ciudad hay quince zonas, que son Las Tendillas y su entorno (Cruz Conde, Historiador Díaz del Moral, Morería, Conde de Cárdenas, María Cristina y García Lovera); La Plata y Mármol de Bañuelos; Capitulares y su entorno (Diario de Córdoba, Alfaros, Claudio Marcelo, Rodríguez Marín y San Fernando); La Corredera-plaza de las Cañas; San Hipólito (San Ignacio de Loyola, plaza del Escudo y Córdoba de Veracruz); San Nicolás; La Trinidad; entorno de la Mezquita; Judá Leví; la calleja y plaza de La Luna; Puerta de Almodóvar; María la Judía y Dolores Ibarruri; avenida de Barcelona y plaza de la Oca; avenida del Aeropuerto, Antonio Maura y Costa Sol; y Flor del Olivo y Ollerías. En ese primer plazo, Urbanismo recibió 99 peticiones, de las que 78 fueron renovaciones y 21, nuevas.

Desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero del 2020 había otro plazo para los establecimientos que quieran permisos de temporada no incluidos en las zonas de ordenación conjunta. La cifra de peticiones es mayor, 242, de las que 185 eran renovaciones y 57, nuevas. Urbanismo avisaba en la instrucción que emitió antes de abrir los plazos de la necesidad de respetarlos para agilizar las resoluciones. No obstante, el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, no descarta admitir más. «Prefiero que los establecimientos se regularicen antes de que hagan barbaridades», afirma.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, y miembro de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, piensa que «hay una dejadez importante y un sentimiento de impunidad y la gente no está motivada a solicitar las licencias». De Gracia está convencido de que «habrá una gran cantidad de negocios de zonas ordenadas y de libres que no presentan solicitudes o hacen la trampa de poner la autorización de otro año». También cree que hay quien «paga tasa pero no pide licencia».

Por su parte, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, opina que puede que haya negocios que estén a la espera de llegar a un acuerdo con Urbanismo para la presentación de proyectos conjuntos, hecho que puede ocurrir en la calle La Plata o en la avenida de Barcelona. De la Torre considera que «Urbanismo debe atender las última peticiones que se hagan si van de la mano de proyectos conjuntos», que implican un reparto previo de veladores. El presidente de los hosteleros no cree que se usen licencias de años anteriores. «Todos somos conscientes de lo que debemos tener puesto en los establecimientos». Sí reconoce que «hay dejadez y que habría que estar al día». De la Torre indica que, aunque piden a los locales que no dejen para el último momento la petición, muchos lo hacen.