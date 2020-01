Nueve empresas se interesan por ejecutar lo que queda de obra del centro de convenciones

Nueve empresas ha mostrado su interés por lo que queda de obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Representantes de las mismas han acudido hoy hasta el edificio para conocerlo in situ y plantear todas las dudas que tengan acerca de la obra pendiente, más o menos la mitad, antes de presentar propuestas para culminarla. El plazo que tienen para presentar su ofertas está abierto hasta el 14 de enero. El concurso lleva unos días convocado.

El hecho de que estas empresas hayan visitado hoy las obras no significa que sean todas las que van a participar en el concurso. Puede haber firmas que formalicen una propuesta y que hoy no hayan acudido al edificio. También puede ocurrir que algunas de las empresas que han recorrido hoy el interior del antiguo pabellón de Cajasur decidan finalmente no concurrir.

Los representantes de las constructoras han estado acompañados por la arquitecta Carmen Chacón y por el ingeniero Rafael Ruiz, ambos técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que han explicado que las dudas que planteen los asistentes serán grabadas y enviadas a la dirección facultativa (arquitectos autores del proyecto) para que les dé respuesta. Esas respuestas serán colgadas en la plataforma de contratación del Estado para que todos los interesados puedan acceder a las mismas.

En la visita estaban, por ejemplo, representantes de Copcisa, Dragados, Grulop 21, CHM, Serrot, ICC, San José, Acciona y Magtel.

Hace cinco años, en el 2015, el Ayuntamiento organizó otra visita similar al pabellón, aunque en esa ocasión su reforma aún no se había iniciado. Entonces fueron los representantes de 18 empresas los que se acercaron hasta allí para conocer el estado del edificio antes de las obras, que empezaron en marzo del 2015. Al concurso convocado en aquella ocasión se presentaron 23 firmas y UCOP fue la ganadora del mismo. Sin embargo, la obra, que debía estar culminada en julio del 2016, quedó parada en el 2017 tras varias ampliaciones de plazo y después de un año al ralentí.