Nueva consulta multidisciplinar para tratar la epilepsia en el hospital Cruz Roja de Córdoba

El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha puesto en marcha una nueva consulta multidisciplinar de Epilepsia, dirigida a los pacientes epilépticos, en la que además de abordar el tratamiento para el control de las crisis, se profundizará en los aspectos cognitivos y afectivos, frecuentes en la evolución de este grupo de pacientes. Esto requerirá de la coordinación entre especialistas en Neurología, Neuropsicología Psiquiatría y Psicología Clínica.



Se estima que en Córdoba, la población activa de pacientes con epilepsia sea del 0.6% al 1.4% de la población, según la prevalencia indicada en el estudio desarrollado por Epiberia. Esta consulta será coordinada por el Dr. José Carlos Estévez, neurólogocon amplia experiencia en este campo en los aspectos clínico asistencial, docente, formativo e investigador en ensayos clínicos.



La epilepsia es un conjunto de procesos o enfermedades que puede tener consecuencias de distinta índole. Los efectos físicos son los más evidentes - desde un trauma menor hasta un riesgo vital – pero, con frecuencia, se pasa por alto el resto de efectos que pueden llegar a tener incluso mayor repercusión en la calidad de vida del paciente que las propias crisis epilépticas: la merma en las relaciones sociales, la caída de la autoestima, la dependencia objetiva y subjetiva de otra persona, las dificultades laborales en algunos casos, las consecuencias legales en caso de accidente de tráfico, la pérdida de memoria o la depresión asociada a epilepsia.



La terapia principal e inicial para el control de las crisis epilépticas de una persona es el tratamiento oral, con los denominados fármacos antiepilépticos. Hasta ⅔ partes de los pacientes, sin tener en cuenta la edad, el síndrome epiléptico en concreto, etc., consiguen estar libre de crisis con este tipo de tratamiento. En la actualidad, hay muchos fármacos, que se han ido perfilando a lo largo del tiempo mejorando su perfil de efectos adversos y posologías.



Debido a que buena parte de las epilepsias están relacionadas con una lesión o red neuronal local en el cerebro, la posibilidad de tratamiento quirúrgico de dicha alteración es un potencial corrector de las crisis epilépticas. Es lo que se conoce como Cirugía de epilepsia.



No obstante, la cirugía queda limitada a pacientes donde la epilepsia no es controlable con los fármacos antiepilépticos, tras una valoración exhaustiva médico-quirúrgica. Más allá de las técnicas neuroquirúrgicas clásicas, se han ido incorporando en las últimas décadas otrosprocedimientos intervencionistas: estimulación cerebral profunda, estimulador del nervio vago y otras técnicas paliativas, radiofrecuencia, termocoagulación, láser, etc.