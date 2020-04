Francisco Romero: "Nuestro sistema sanitario no puede seguir al límite"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

Supone una verdadera prueba de fuego como nunca hemos tenido que afrontar. Destacaría la incontestable y admirable ola de solidaridad y ayuda del conjunto de la sociedad y la incuestionable y abnegada labor de los profesionales sanitarios haciendo frente a un enemigo invisible sin los medios de protección necesarios.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que estamos pasando?

-Que vivir en un sistema globalizado conlleva riesgos. Respecto a nuestro sistema sanitario, tenemos que entender que no puede seguir más tiempo al límite de sus recursos materiales y humanos. Mantener esa situación seguirá poniendo en riesgo permanente a pacientes y profesionales.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-En Satse lo tenemos claro. No podemos seguir manteniendo esta grave situación de precariedad que sitúa a nuestro país a la cola de Europa en camas por habitante, en camas de UCI por habitante, en enfermeras por habitante, en porcentaje del PIB destinado a Sanidad y que además mantiene a las comunidades autónomas en una precaria e insostenible financiación sanitaria. Hay que trabajar ya para planificar un plan de choque que aborde las listas de espera que se han disparado con esta crisis sanitaria. Tenemos los mejores profesionales del mundo, pero no la mejor sanidad.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la privada para remontar la situación?

-Remontar la situación va a requerir la colaboración de todos, y donde no llegue la sanidad pública ha de estar la sanidad privada desde la colaboración no desde la sustitución. No olvidemos que tras el parón inicial de unos tres meses generado por la crisis y después el periodo estival, las listas de espera se han disparado y será necesario un plan de choque que resuelva los problemas de salud de miles de personas que han quedado en suspenso.