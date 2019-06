«No me lo puedo creer»

Salió del examen de la PEvAU con buenas sensaciones, «pero jamás podía pensar que iba a sacar la mejor nota, estoy que no me lo creo». Así reaccionó ayer Carlos de la Torre Luque, alumno brillante del IES Antonio Gala, de Palma del Río, al conocer que había obtenido un 9,938 en el examen de selectividad, lo que le convertía en el alumno con la nota más alta de la prueba en esta convocatoria de junio. Con un 10 de media en el Bachillerato de Ciencias que ha cursado, más las asignaturas específicas a las que ha optado, este joven obtiene una nota de acceso de 13,81 sobre 14, lo que le permitirá entrar sin dificultad en la carrera que tiene previsto cursar, la de Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid porque «reúne mis pasiones», que son la física y las matemáticas aplicadas a la salud, ya que su primera intención fue estudiar Medicina, e incluso Matemáticas puras, opción que dice no descartar aún. Además, el grado lo hará en inglés, «lo que creo que también me abrirá muchas puertas».

Carlos confiesa que para la selectividad «había estudiado mucho», dos semanas intensas, «con pequeños descansos, que han sido las más duras de mi vida». Ayer recibió en su instituto, el Antonio Gala, las felicitaciones de profesores y compañeros.

En la PEvAU de los días 11,12 y 13 de junio se matricularon 4.141 alumnos, un 13,17% más que el pasado año. Si este año ha aprobado el 92% de los estudiantes, el año pasado superó la prueba el 94,5% de los alumnos.

A partir de hoy, se podrán presentar las solicitudes de admisión a las universidades andaluzas para el próximo curso, plazo que permanecerá abierto hasta el 5 de julio.