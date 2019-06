Denuncian el cierre de 244 líneas entre Infantil, Primaria y Secundaria en Córdoba en 6 años

Siete sindicatos (Ustea, UGT, ANPE, CGT, CNT, SAT, CTA) además del Frente de Estudiantes, Foro Educación y Barrio Sureste, la plataforma de Ampas cordobesas Niñoss del Sur, las Ampas de los CEIPS José de la Torre y el Cerro, Caballeros de Santiago, Albolafia, Algafequi y el IES Averroes han participado en una nueva concentración de protesta celebrada esta mañana contra el cierre de aulas públicas.

Los convocantes se quejan de que el proceso de escolarización deja un triste balance "de pérdida de

unidades en la Enseñanza Pública" que en los últimos años ha supuesto el cierre de cientos de aulas "que el próximo curso no abrirán sus puertas". Según los sindicatos, desde el 2011, ya han cerrado unas 1.500 aulas en Andalucía. "Solo desde el curso anterior al actual 487 unidades fueron suprimidas de golpe, concretamente en Córdoba se han perdido 244 líneas entre infantil, primaria y secundaria entre los años 2011 al 2017". aseguran. Solo en Infantil, se han reducido en Córdoba "131 líneas entre el 2011 y el curso actual".

El resultado, afirman, es que "cientos de profesionales de la docencia seguirán engrosando las bolsas de trabajo y las listas del paro, centenares de familias que se verán obligadas a inscribir a sus hijas e hijos en centros alejados de su domicilio o que son inducidas a escolarizarlos en la red privada concertada".

El cierre de las unidades escolares, según el manifiesto hecho público, no se traducirá en un aumento de la calidad educativa, por lo que proponen aprovechar la coyuntura para disminuir la cantidad de alumnos que debe atender cada docente, mejorando la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo como se merece a la diversidad que puebla nuestras aulas, ofreciendo el apoyo y el refuerzo necesarios para no seguir sufriendo una tasa vergonzosa de fracaso y abandono escolar, dignificando las condiciones laborales de todo el profesorado, etc.

Además, aseguran que mientras la pública pierde aulas, "los centros privados concertados no solo no se cierran líneas sino que el próximo curso se atenderá a más de la mitad del alumnado de muchas capitales y ciudades medias de Andalucía, en ocasiones hasta llegar a un 60 o 70 % de la población escolarizada".

Por último, el manifiesto insiste en que "no podemos consentir el desmantelamiento de la Enseñanza Pública en beneficio de unos privilegios elitistas", por lo que exigen a la Junta de Andalucía "la adopción inmediata de medidas para evitarlo".