U.B.C. no ha tenido infancia. Su padre se la robó. Miembro de un grupo ultrarreligioso, de familia adinerada, muy numerosa, de pueblo, siempre vio en su hija algo que no le gustaba e intentó cambiarla. «Era un monstruo, me pegaba palizas con la goma del gas», explica, «tengo cicatrices que me hizo durante años, me pasaba las noches escondida en el arcón o debajo de la cama, muerta de miedo». Sabía que su padre la iba a buscar los lunes, los miércoles y los jueves para manosearla y violarla cuidando siempre no dejarla embarazada. «Es un hombre malo, me tiraba por las escaleras, me daba puñetazos», mientras su madre le decía que todo era «por su bien». A ninguno le gustaba su rebeldía y sospechaban que podía ser lesbiana, «una enfermedad mental», según ellos. «No sé cómo estoy viva, estuvo a punto de matarme varias veces». Un día, haciendo prácticas en un hospital, se enamoró de un joven. «Yo lo vi tan delgadito, tan cortado, tímido...» Ya era mayor de edad y decidió irse con él. Luego supo que tenía problemas de adicción y que no le daría buena vida. A los pocos meses, estaba embarazada de su primer hijo. «Mis padres me repudiaron porque no estaba casada», recuerda, «así que yo me empeñé en sacar al padre de mis hijos de la droga, menos mal que a mí nunca me atrajo eso». Luego empezaron las palizas, los golpes. «Me decía a mí misma que estaba enfermo, que lo íbamos a superar», pero él acabó sin trabajo, en la cárcel, y ella no consiguió dejarlo hasta que pasaron 12 años. Para entonces, ya le habían quitado a sus hijos porque en su casa «todo eran peleas y broncas». Su hijo le abrió los ojos. «Me dijo que quería unos padres normales». ¿Acaso ella sabía lo que era eso? Lo denunció, pero acabó retirando la denuncia. Ahora está en una casa de acogida con una orden de alejamiento de su segunda pareja. «Este era rubio de ojos azules, parecía bueno», dice, «no me pegó, pero se obsesionó y me controlaba cada movimiento». A él sí lo denunció: «¿Qué les pasa a los hombres?».