"No encuentro un empleo que me permita cuidar de mi hija"

Fefa Martín es una mujer guerrera. Empezó a conducir sobre dos ruedas con 17 años, primero con scooters hasta que pasó a una dos y medio y, finalmente, a su Harley de 900. «Las motos me han apasionado desde pequeña, cuando veía a la gente sin casco e imaginaba la sensación de libertad que debían sentir», explica, «siempre soñé con tener una moto grande». Se examinó para obtener el carnet junto a 28 personas, todos hombres menos ella. «Ahora hay más mujeres, pero en aquella época era raro», explica, «solo cuatro teníamos una Harley en Córdoba». Siempre tuvo clara su pasión, pese a lo cual asegura haber sentido el machismo en la carretera. «En los semáforos se oye de todo, desde lo típico de no sabes lo que llevas entre las piernas a que lo tuyo no son las motos sino los electrodomésticos blancos», asegura, contrariada porque, pese a que las cosas están cambiando, «aún hay muchos estereotipos sobre las mujeres moteras». A diferencia de ellos, afirma, «las mujeres no tenemos prisa, yo no tengo que demostrar nada a nadie, disfruto de la conducción y aunque he puesto la moto a 130, me gusta respetar las limitaciones de velocidad».

Desde el 10 de diciembre del 2016, su gran pasión ha quedado relegada. «La moto me ha dado lo mejor y lo peor de mi vida», explica. Casada durante 18 años con Luciano, que se enamoró de ella y de su afición por las motos, ese día él perdió la vida en un accidente de tráfico que puso su mundo bocabajo. Madre de una niña de 9 años, le ha «cogido respeto a la carretera» mientras lucha por «aprender a gestionar un dolor que sé que me va a acompañar toda la vida». Después de 25 años trabajando en el sector del comercio de cara al público «de lunes a domingo y fiestas de guardar cuando ha sido necesario», la conciliación se ha vuelto imposible. «Ahora estoy sola y necesito un trabajo por las mañanas de lunes a viernes, que es cuando mi hija está en el colegio, porque ella siempre está pegada a mí, pero no hay nada que me permita criarla». En su opinión, «la conciliación es una gran mentira, no hay ayudas para las madres solteras, separadas o viudas».