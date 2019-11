Luis Manuel Martínez: «No concibo el día sin estudiar, es para mí una forma de vida»

Con solo 35 años, el cordobés Luis Manuel Martínez Aranda está cursando su octava y novena carrera universitaria, Psicología e Ingeniería Informática, a la vez que ha comenzado su segundo doctorado (en Ciencias del Deporte), ha empezado un nuevo máster y está terminando otro. A lo largo de su vida universitaria siempre ha estado simultaneando varios estudios a la vez (él apunta que no lo concebiría de otro modo), además de ser experto en karate y judo, que fue su especialidad de alto rendimiento deportivo en sus estudios de Ciencias del Deporte, en la Facultad de la Actividad Física y Deporte de Granada (INEF). Este arte marcial lo imparte como profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Entre el 2002 y el 2008 ya era diplomado en Educación Física por la Universidad de Córdoba, licenciado en esa especialidad en el INEF de Granada y diplomado en Educación Social. Luis Manuel Martínez efectuó un MBA, un ciclo formativo y varios másteres, antes de concluir su primer doctorado. También entre el 2010 y el 2015 completó las licenciaturas de Psicopedagogía y Pedagogía. Además, desde el 2005 hasta la actualidad terminó otras dos titulaciones universitarias de la especialidad de maestro y ha obtenido una lista larguísima de títulos de especialista universitarios, másteres, entre otros estudios. Nacido en el Campo de la Verdad, estudió en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes y en el IES Averroes. Posee además 14 titulaciones oficiales diferentes de entrenador y el cinturón negro, con diferente graduación Dan, en seis disciplinas de artes marciales y deportes de combate.

-¿En qué consiste su trabajo en la UCAM de Murcia?

-Desde hace dos años desarrollo mi labor como profesor contratado e investigador en la Facultad de Deporte y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM. En Murcia imparto clase en los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (inglés y español); el grado en Criminología, el Master’s Degree in High Performance: Strength and Conditioning y el programa oficial de doctorado en Ciencias del Deporte. Pertenezco a su vez al grupo de investigación de Neurociencia del Movimiento Humano (Neuromove).

-¿Qué trayectoria laboral tuvo anteriormente?

-Desde el 2002 al 2013 desarrollé mi labor como instructor de artes marciales y monitor de sala, preparador físico y recuperador funcional en diversos complejos deportivos, clubes y centros de enseñanza de Córdoba y Granada. En ese mismo intervalo de tiempo realicé prácticas profesionales correspondientes a las carreras universitarias y formaciones de entrenador en diferentes disciplinas deportivas que he ido cursando a lo largo del tiempo. Desde el 2014 al 2017 estuve viviendo y trabajando en Estocolmo (Suecia), en los ámbitos del entrenamiento (club y federación internacional), de la investigación (Instituto Karolinska) y de la educación (centro de educación bilingüe sueco-español).

-¿Considera que en Córdoba existen escasas oportunidades laborales para una persona con su preparación?

-En general, ya sea con mayor o menor preparación, la realidad es que la tasa de paro en Córdoba todavía es una de las más altas de Andalucía, lo que pone de manifiesto la complicada inserción laboral de los jóvenes. Para personas con talento y que tienen mucha preparación, realmente es complicado encontrar un trabajo en el que se puedan cumplir tus expectativas y se vean recompensados tus años de esfuerzo, sobre todo a nivel económico. Creo que no se valora en su justa medida la preparación académica y experiencia profesional de muchos empleados, por ello, muchos de nosotros optamos en su momento por salir de España en busca de nuevas oportunidades. En este sentido, aunque la universidad pública en Córdoba ha mejorado en los últimos años, son muchos los docentes e investigadores que realizan un doctorado, estancias de investigación y tienen experiencia profesional contrastada que, sin embargo, no pueden acceder a una plaza de ayudante doctor en la universidad, ya que no solo entra en juego la formación, méritos docentes y de investigación, sino que factores ajenos a nuestra voluntad son los que muchas veces hacen decantar un proceso selectivo en un sentido u otro. Ojalá mejorara esa situación, ya que Córdoba es uno de los mejores lugares para vivir, sin duda alguna.

-¿Qué le parece la UCAM como universidad?

-La UCAM es una universidad fundada en 1996, relativamente joven, pero cuenta con un número importante de estudios oficiales de grado, máster y doctorado, con un gran plantel de profesores y actividad investigadora de prestigio. Además, uno de los factores que más me ha atraído siempre de la UCAM es su internacionalización, ya que cuenta con un gran número de estudiantes procedentes de los cinco continentes. Concretamente, en la Facultad de Deporte de la UCAM contamos con bastantes deportistas de elite becados, que además se forman en la universidad, poniendo de manifiesto la importancia de la carrera dual en el deporte de alto rendimiento. Este campus me dio la oportunidad de volver a España y estoy realmente a gusto en él. Siempre le estaré agradecido.

-Imparte clases de defensa personal en el grado de Criminología. ¿Cada vez tienen más salida profesional títulos como este?

-Este grado está en auge y se estudia en cada vez más universidades. Imparto clase de defensa personal, enfocada sobre todo a estudiantes cuyo objetivo puede ser el unirse como especialista a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o para ejercer en empresas de seguridad privada, peritaje y criminalística, consultoría, instituciones penitenciarias, entre otros. Creo que puede ser una buena opción de estudio, sobre todo si se puede compaginar con Derecho o Psicología.

-¿Cuáles son las titulaciones que en su opinión tienen ahora más oportunidades laborales?

-Los datos oficiales sobre oferta y demanda dejan claro que carreras como Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería Informática, Industrial y Telecomunicaciones son las que presentan mayor empleabilidad. Creo que carreras como Medicina, con gran demanda, también presenta buenas oportunidades laborales, aunque muchas veces es relativo al tipo de contrato y condiciones del mismo. En lo que respecta a mi carrera principal, las Ciencias del Deporte, creo que estamos en un buen momento de crecimiento y visibilidad social. El reciente reconocimiento de competencias en el ámbito de la salud refleja que nuestro perfil es cada día más necesario y que el educador físico puede ser una figura relevante. Las salidas laborales de Ciencias del Deporte son muy amplias (gestión deportiva, entrenamiento, educación, actividad física y salud, ocio y recreación, investigación, entre otras).

-¿Aprecia que exista actualmente un mayor número de alumnas en titulaciones universitarias que antes estaban mayoritariamente copadas por hombres?

-Afortunadamente sí y, aunque no en todas las facultades se aprecia de la misma manera, crece el número de chicas que se decide a estudiar carreras que tradicionalmente eran más demandadas por hombres, por ejemplo en el caso de Ciencias del Deporte. Pero igualmente, también hay titulaciones que han tenido una tasa de alumnas siempre superior y en las que ahora el número de chicos ha aumentado de forma importante, como son Enfermería, Terapia Ocupacional o maestro en Educación Infantil.

-¿Se pone algún límite para dejar de estudiar?

-Me encanta estudiar. Soy una persona muy curiosa y me gusta prácticamente todo, para mí es un hobby. Buena parte de mi familia posee estudios universitarios y de postgrado. Mi hermana tiene dos licenciaturas y un máster. Sobre un posible límite para parar de estudiar, creo sinceramente que cuando eso suceda es porque ya no estaré aquí. No concibo el día a día sin estudiar y seguir formándome, para mí es una forma de vida que no quiero abandonar. No tengo un objetivo concreto a alcanzar en cuanto a un número de titulaciones, pero saber que ha habido personas en España con un elevado número de carreras y doctorados me motiva a seguir adelante y superarme día a día. Un posible objetivo sería terminar haciendo al menos una carrera de las cinco macroáreas principales. Por ahora tengo tres cubiertas y haré lo posible por completar el Grand Slam. Hay varias carreras que están en mi foco de interés, pero graduarme en Medicina sería un reto personal muy bonito. Espero poder cumplirlo algún día.

-Ha participado en Córdoba en eventos como el Mes del Corazón, que organizan el hospital Cruz Roja y el Colegio de Médicos. ¿Es consciente la sociedad de que cuida poco su corazón?

-El sedentarismo es uno de los grandes problemas que debe solucionar nuestra sociedad. Realizar ejercicio físico es barato, está al alcance de todos y está demostrado que es la mejor medicina posible. Por cada euro que se invierte en actividad física y deporte, se están ahorrando miles para el sistema de salud. Las enfermedades cardiovasculares tienen por desgracia cada vez más presencia en nuestra sociedad y su relación con el sobrepeso y la obesidad es evidente, por lo que efectuar ejercicio físico de forma adecuada, tanto en forma como en cantidad, es la mejor prevención de enfermedades de este tipo.

-¿Y puede ser contraproducente que las personas hagan deporte de esfuerzo sin supervisión?

-Por supuesto. En este sentido, mi recomendación es que siempre se pongan en manos de profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte, siendo importante que estén debidamente titulados, puesto que de esa manera nos aseguraremos de que estamos en buenas manos.

-La Junta ha incrementado las horas de educación física en los centros educativos. ¿Puede contribuir a frenar la obesidad?

-Ayuda bastante, pero hay que prestar especial atención a una mayor realización de la actividad física en edad escolar fuera del horario habitual, reducir el sedentarismo en edad infantil, en relación con el abuso del uso de las nuevas tecnologías, así como el consumo de comida basura, azúcares refinados y bollería industrial. Se abusa de alimentos que son puro márketing, en detrimento de un mayor consumo de fruta, zumos naturales y alimentos saludables que fácilmente se pueden preparar en casa.

-¿Debería regularse que dejaran tiempo en los trabajos para poder hacer alguna actividad física, pues hay jornadas interminables que lo impiden?

-Como ya se está haciendo en centros educativos mediante proyectos de innovación, la inclusión del ejercicio físico en formato de cuñas activas en microdescansos podría ser una buena estrategia para paliar en parte el sedentarismo que provocan algunos puestos de trabajo, especialmente los que se llevan a cabo en oficina, en los que la mayoría de empleados pasa sentado y en posiciones no muy recomendables ergonómicamente de 8 a 10 horas.

-¿Le gustaría poder volver a Córdoba y dar clase en la UCO o en la Loyola Andalucía?

-Mentiría si dijera que no me gustaría volver algún día a la ciudad que me vio nacer. En Córdoba tengo familia y amigos. Desgraciadamente, nuestra universidad pública no cuenta en este momento con el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Me haría muy feliz que algún día se instaurase ese título. Respecto a la Universidad Loyola, está en auge y cuenta con buenos profesionales trabajando en ella. En su momento, envié mi currículo a esta universidad, y aunque desde su inicio ya contaba con titulaciones afines a mi perfil docente en el campus de Córdoba y en el de Sevilla, parece que en su día no era el momento adecuado para alguien con mi trayectoria. Las circunstancias son como son y no siempre puedes estar en el momento y lugar adecuado.