La abuela Ana ya tiene quien la visite. Daily y Patricia se han convertido en sus nietas por vocación. No tienen lazos de sangre que las una, de hecho, no se habían visto nunca hasta hace unos días, pero la necesidad de compañía de una y el deseo de aportar cariño de las otras han bastado para que la vida conforme un triángulo de afecto que promete ser un vínculo a largo plazo. Daily Rodríguez es una joven cubana que cursa su doctorado de Química en la Universidad de Córdoba. En febrero, hará tres años que perdió a su última abuela, la mujer que la crió, y desde entonces tenía una espinita clavada. Su muerte le pilló en España, así que se perdió sus últimos días y su funeral, ya que no pudo viajar a Cuba para despedirla. «Sentía que tenía una deuda con ella», confiesa Daily, «así que me pareció justo dar a otra abuela lo que no pude dar a la mía gracias al programa de Adopta un abuelo» (www.adoptaunabuelo.org).

Su abuela de adopción se llama Ana, tiene 87 años y vive en una residencia de Córdoba. «Ella no es como otros abuelos, que no tienen familia, de hecho cuando nos la presentaron estaba su hija, que es muy simpática, pero echa en falta más visitas, por eso nos la asignaron», comenta. Daily, que vive sola y solo tiene en Córdoba a su padre, ha ganado una abuela y algo parecido a una prima o hermana. Se trata de Patricia León, la otra nieta de Ana, una estudiante de Magisterio nacida en el pueblecito sevillano de Cañada Rosal que completa el tándem creado para arropar a esta mujer. Patricia aún tiene abuelos, pero no están en Córdoba y, además, ella tiene cariño de sobra para entregar a una abuela más. «Yo nunca había hecho voluntariado de ningún tipo, pero vi esta iniciativa en las redes sociales y me pareció muy bonita, yo he tenido mucha relación con mis abuelos, me encanta hablar con los mayores, ellos te enseñan mucho, y me provocan mucha ternura», asegura sincera. De momento, han tenido solo un par de reuniones con su abuela adoptiva, pero están encantadas con las buenas vibraciones que hay. «El día que nos conoció a Daily y a mí nos contó que a ella le gusta mucho bailar y que nos iba a enseñar para la feria, nos preguntó si tenemos novio, lo que nos gusta hacer... es una mujer muy agradable», asegura Patricia, «luego hemos ido otro día, pero estaba algo pachucha y no quiso hablar mucho, en esos casos, nosotras la entretenemos, jugamos a algo o simplemente intentamos alegrarla y darle cariño».

Tanto para Daily como para Patricia, esta forma de voluntariado es especialmente entrañable «porque se trata de personas mayores que te tratan como si fueras de la familia y de las que aprendes cosas interesantes», afirma Patricia sin dudar

Para la abuela Ana, contar con dos nietas nuevas es un motivo de alegría. «Son muy cariñosas, estoy muy feliz de contar con ellas aunque tenga una cuidadora principal», afirma, «me arrancan muchas sonrisas en los ratos que compartimos». Agradecida con la iniciativa, asegura que la motiva «estar en contacto con gente joven» por lo que recomienda a todos los mayores que se dejen adoptar por nietos nuevos. Contra la soledad, nada más efectivo que un chaparrón de besos y abrazos.