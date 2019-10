El movimiento ciudadano reclama no cobrar el IBI urbano a casas ilegales sin plan parcial aprobado

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), en el dictamen sobre las ordenanzas fiscales que ha aprobado esta tarde el Pleno de este órgano de participación y que enviará al Ayuntamiento, reclama que no se cobre IBI urbano a las viviendas irregulares que están en zonas urbanizables y que no tienen aprobado aún su plan parcial de forma definitiva, tal y como recoge la última sentencia de Supremo al respecto. Además, el Pleno del CMC propone una reducción del IBI a las viviendas que carecen de servicios básicos hasta que los consigan, ya que, según explica su presidente, Juan Andrés de Gracia, no "pueden ser consideradas urbanas”, por lo que "se les debe aplicar reducciones de la cuota o un orden fiscal inferior". De Gracia señala que esta última propuesta no se limita solo a las viviendas de las parcelaciones, sino a todas las que no tengan servicios. Asimismo, el Pleno plantea rebajar un 1% más el coste de la presentación y tramitación del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO).

El movimiento ciudadano insiste en la creación de una tasa turística que grave a los autobuses de viajeros que vienen a Córdoba a pasar un solo día y no pernoctan, y a los alojamientos turísticos con el fin de frenar su proliferación. Su idea es, y así lo ha aprobado el Pleno, que esa tasa se dedique a financiar limpieza, mantenimiento y seguridad. La idea de la tasa fue evaluada por el Imtur en el anterior mandato pero poco antes de las elecciones quedó descartada al ser rechazada por los empresarios.

El CMC quiere que paguen más por los veladores los locales que ocupan "un espacio excesivo" con ellos y que se use una "tarifa disuasoria" para poner sillas y mesas en el casco histórico. El CMC lleva ya dos años reclamando ese gravamen en las ordenanzas municipales sin conseguirlo.

El CMC pide también una política fiscal en el casco histórico que sea "una contraprestación por las molestias de vivir allí" y que facilite la adquisición, reforma y rehabilitación de viviendas para uso residencial, sobre todo, en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Paralelamente, su propuesta es que haya medidas que eviten la gentrificación y reclama que el Ayuntamiento incremente los costes fiscales a las viviendas turísticas.

El Pleno, en el dictamen sobre las ordenanzas, pide que se revise la situación de las zonas privadas de uso público, ya que, según recuerda De Gracia, "no reciben todos los servicios públicos". Una de las propuestas del Pleno es que el Ayuntamiento cambie el orden fiscal. Además, y según explica, ya se está trabajando con Hacienda en la reversión de parte de lo que pagan de IBI.

La bajada de impuestos y tasas, entre ellas, agua, limpieza y transporte de forma selectiva a familias con problemas sociales es otra de las demandas del CMC. En este sentido, plantea revisar bonificaciones y exenciones para "incorporar otras realidades", explica De Gracia.

Entre las propuestas que ha hecho el Pleno está también que se revisen las entidades que se benefician de la tasa 106 de servicios del área de seguridad y de la 116 de montaje y desmontaje de estructuras, y que sea el CMC y el Consejo Social los que analicen qué actividades deben ser eximidas de la misma. En ambas, para desincentivar el uso excesivo del casco, pide que aumente la tarifa para actividades consideradas como “invasivas”.

A LA ESPERA DE OTROS INFORMES

La Intervención municipal del Ayuntamiento entregó el lunes su informe y se espera que el Consejo Social de Córdoba emita también esta semana su dictamen sobre las ordenanzas fiscales, así como el Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA), que también debe emitir el suyo propio.

Para la aprobación del proyecto de tasas e impuestos municipales se espera convocar, una vez estén esos informes, una junta de gobierno local extraordinaria en los próximos días y la comisión de pleno apenas unos días después.

Finalmente, la Corporación debe aprobar de manera provisional el expediente de ordenanzas fiscales para 2020, para lo que será necesario que PP y Cs cuenten, si no con el voto favorable de Vox, al menos con su abstención. La aprobación definitiva (después del periodo de reclamaciones) debe producirse antes de final de año.

URGE A ACTUAR EN EL CASCO HISTÓRICO

El CMC ve excesivo esperar tres años para actuar en el conjunto histórico, por lo que el Pleno urge a intervenir en él. "No podemos esperar tres años", señala De Gracia. Ese es el plazo que se ha dado la mesa de trabajo recién creada por la delegación del Casco Histórico del Ayuntamiento con el fin de elaborar un plan de gestión. El CMC recuerda que hay un plan especial de protección del conjunto histórico en vigor, una legislación de protección del patrimonio de Andalucía y las conclusiones de la comisión de usos del anterior mandato.

Problemas como el exceso de tráfico en Alfaros, la existencia de solares vacíos o la reciente caída de parte de la muralla romana de la calle San Fernando obligan, a juicio del CMC, a actuar cuanto antes. Por ello, el Pleno pide al Ayuntamiento que complete la concejalía del Casco Histórico con una oficina autónoma, con personal y presupuesto propio, para que actúe de forma inmediata. También quiere que se apliquen las conclusiones de la comisión de usos del anterior mandato y que se prioricen actuaciones, consesuándolas antes con los consejos de distrito afectados.

Cerrar el anillo del casco para evitar cruzarlo y la convocatoria de la comisión de movilidad para avanzar en medidas como sacar los grandes autobuses del centro y favorecer el tránsito peatonal son otras demandas. Para el CMC es necesario resolver la cesión del antiguo colegio Luciano Centeno, definir los usos del convento Regina, culminar las actuaciones en el antiguo Cine Andalucía y en su entorno, arreglar las dos casas públicas y abandonadas de San Agustín; y consensuar inversiones en el Pósito de La Corredera, en el solar del ábside de Santa Marina y en el antiguo mercado del Alcázar.

EXIGE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS EDUSI

El Pleno del CMC estima que hay que convocar ya la comisión de seguimiento del programa de los fondos Edusi para determinar el grado de ejecución del mismo, que es mínimo.

El Pleno ha criticado el retraso de distintos programas municipales de obras, que quiere que se reactiven en lo que queda de año. En este sentido, el CMC reclama la licitación de los proyectos que aún quedan pendientes de Mi Barrio es Córdoba 2018; que se contraten todos los del 2019; y que se definan ya los del 2020. "Vamos más tarde que nunca", asegura De Gracia.

LICITACIÓN DEL RECINTO FERIAL

El movimiento ciudadano exige que se cierre de forma participada el proyecto de remodelación del recinto ferial y que salga a concurso antes de fin de año, por lo que exige partidas en los presupuestos del 2020 y 2021 para su ejecución. La idea transmitida por De Gracia es que el año que viene haya obras.

El CMC considera necesaria la elaboración de una ordenanza de fiestas y festejos que "articule el diseño de los mismos", los derechos y los deberes de los organizadores y los procedimientos inspectores y sancionadores. Además de la elaboración de esta ordenanza, el Pleno pide que concluya la innovación del Plan Especial del Arenal para permitir inversiones permanentes en el recinto ferial.