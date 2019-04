El movimiento ciudadano pide la retirada del avión cultural

Ser dirigente político NO implica ser genial o tener ni siquiera las ideas claras y eficientes. Una vez se confirma "dí de qué presumes y te diré de qué careces". No vamos a enumerar todo lo relacionado con el aeropuerto de la ciudad. Una cosa es tener una idea o proyecto (casi al alcance de cualquiera) y itra que sea rentable. El problema es que si los políticos se equivocan (como todo el mindo) NO pagan las consecuencias (económicas), salvo en las elecciones. Este avión NUNCA debería haber sido colocado ahí, en un "Balcón", como en algunos edificios se ven de todo en los balcones... Pero éste del Guadalquivir es un lugar privilegiado y tal "chatarra" NO lo favorece en nada. Tampoco a la ciudad. Asi que si quitan este estorbo, liberaría las perspectivas del lugar y NO daría a los turistas razones para memes y risas de catetez (estrechez mental). Pero hay tanta ...