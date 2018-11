El movimiento ciudadano iniciará una campaña de denuncias por veladores

El Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) aprobó ayer iniciar una campaña de denuncias en las zonas en las que los negocios de hostelería incumplen la normativa sobre veladores y toldos y acudir a la Fiscalía si no se atienden las mismas. Según explicó el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, «ante la falta de ejecución de los acuerdos de la mesa de veladores», el Pleno de este órgano de participación ha decidido lo anunciado en octubre, dejar de asistir a ese grupo de trabajo y exigir a Urbanismo que aplique la ordenanza vigente. Es más, el Pleno denuncia la «ineficacia y ficción» de la última resolución de Urbanismo, adelantada por este periódico en octubre y dictada para ordenar la retirada de veladores en cuatro zonas. Según De Gracia, no hay «inspección urbanística suficiente», la Policía no actúa «de forma ejecutiva» y aún no se pueden señalizar los espacios ni retirar el material de la vía pública.

El Pleno insta a impulsar una unidad de Policía Local dedicada a ordenar la vía pública y controlar los ruidos y exige una reunión con la misma para definir el protocolo de actuación ante las denuncias vecinales. El CMC quiere una reunión con el Defensor del Pueblo andaluz para abordar el incumplimiento de la ordenanza de veladores y el nuevo decreto de la Junta. El movimiento ciudadano reclamará al Ayuntamiento la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) Ronda de Isasa, avenida de Barcelona, La Corredera, María la Judía, Isla Fuerteventura, Vial Norte y el entorno de todas ellas, además de las calles La Plata e Historiador Díaz del Moral. Asimismo, pide la modificación del nuevo mapa de ruidos para incluir mediciones en horario nocturno.

En cuanto al decreto de la Junta que permite música en veladores, el CMC solicitará a esta administración que paralice su aplicación y pedirá una reunión a la alcaldesa para que se comprometa a no aplicarlo, a hacer cumplir la ordenanza vigente sobre veladores y a intensificar las actuaciones sobre los incumplidores.

A la sesión de ayer asistió la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, a la que el CMC pidió que inicie el proceso participativo para elegir las obras de Mi Barrio es Córdoba del 2019 y que agilice las de este ejercicio, que acumulan gran retraso. El CMC exige también un plan de poda más extenso y que se incluya la Acera de San Julián en los proyectos de los fondos Edusi, así como que se negocien los carriles bici incluidos en los mismos.