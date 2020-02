Mosquitos, en pleno invierno

Los vecinos de los bloques ubicados frente al colegio de los Salesianos, en Córdoba, están cansados de los mosquitos. Y la noticia es que eso está sucediendo en pleno invierno, una época en la que no es tan habitual ver a estos insectos. Se trata de una comunidad repartida en varios pisos, que conforman una enorme manzana con varios patios interiores y entradas desde varias calles (Santo Domingo Savio o la plaza de la Oca, entre otras).

Desde el pasado mes de octubre, y con especial intensidad en los meses de enero y febrero, estos vecinos están sufriendo las molestias derivadas de una plaga de mosquitos comunes (mosquito culex). «Son enormes y pican muchísimo, son una verdadera molestia --explica José Luis Arias, uno de los vecinos afectados--. Si esto pasa ahora, no quiero pensar qué ocurrirá cuando llegue la primavera», comenta.

Tal era la molestia, que los vecinos decidieron llamar a Sadeco para tratar de acabar con el problema, pero las noticias que les ha dado la empresa municipal no han sido demasiado halagüeñas. Después de visitar los bloques con el técnico de la Universidad de Córdoba que trabaja codo con codo con el jefe del Departamento de Inspección e Higiene Ambiental de Sadeco, Enrique Flores, se ha llegado a la conclusión de que la causa de que haya tantos mosquitos en esta zona es «interna» porque hay «filtraciones de base», que tendrá que enfrentar la comunidad. En estos casos, el papel de Sadeco es de asesoramiento, porque solo puede intervenir en la vía pública. «Les hemos informado de que tienen que resolver ellos el problema, aunque nosotros intervendremos en las zonas aledañas y en las arquetas para controlar posibles focos de cría», explica Flores. «Antes de usar plagicidas hay que solucionar el problema de base. No se hacen tratamientos preventivos», añade.

Esta explicación no termina de convencer a los vecinos, que no entienden que en un año donde no ha llovido especialmente haya más humedad que nunca. Ellos piensan que el problema con los mosquitos está afectando a más zonas de la ciudad.

Enrique Flores asegura, sin embargo, que Sadeco solo ha recibido un par de llamadas de alarma de la existencia de mosquitos en otras zonas y que hoy por hoy no tienen constancia «de que haya un problema». Sin embargo, el responsable de la empresa de limpieza sí reconoce que de seguir con las temperaturas suaves de esta primavera adelantada, sí que puede haberlo. «Es el momento de que eclosionen y los mosquitos están despertando de la hibernación», añade. Además, Flores indica que ahora los mosquitos típicos en este tiempo son los quironómidos, «esos mosquitos pequeños que se encuentran por los naranjos y que se te meten en la boca y en la nariz. Son muy molestos, aunque no pican».