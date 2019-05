La modificación del plan del casco para frenar pisos y apartamentos turísticos no sale adelante

IU no ha conseguido sacar adelante su propuesta para modificar la innovación del Plan Especial del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepchc) para frenar la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos después de que su socio de gobierno, el PSOE, haya votado en contra de la misma. Durante el consejo rector que acaba de finalizar, el PSOE ha propuesto la retirada del punto del orden del día con el fin de que se debata con más calma, pero el resto de los grupos han rechazado la petición. De esa forma, se ha procedido a votar la propuesta al completo, es decir, el avance de la innovación y la suspensión de licencias que lleva aparejada. Durante esa votación, PP, Ciudadanos y PSOE se han pronunciado en contra, quedándose solos IU y Ganemos, que no sumaban consejeros suficientes para que prosperase. De esa forma, el debate se queda ahí y ya se verá lo que pasa en el próximo mandato. Según las fuentes consultadas, los argumentos dados por el PSOE para rechazar la propuesta son la cercanía de las elecciones, que el estudio que ha realizado el Imtur no detecta gentrificación ni pérdida de población en el casco como consecuencia de este fenómeno y que faltan elementos para realizar una actuación de este calado.

La propuesta de modificar el Pepchc echó a andar el verano pasado y antes de ser aprobada la formulación ya tuvo que experimentar cambios por la suspensión de licencias, que finalmente se quedó fuera de aquel primer debate para que pudiera salir adelante. Hace un par de semanas, IU llevó la propuesta, ya en fase de avance –etapa previa a la aprobación inicial-, al consejo rector, al que no pudo acudir el PSOE, por lo que, ante la falta de apoyos que iba a tener, decidió dejarla sobre la mesa y aplazar la votación a otra sesión, que ha sido la de hoy.

El documento que ha elaborado el servicio de Planeamiento de Urbanismo indica que en la zona Patrimonio de la Humanidad, en el entorno de La Ribera y en La Corredera –es decir, en la mitad del casco histórico- no podrá haber ni apartamentos ni viviendas turísticas, aunque un propietario sí podrá alquilar una o dos habitaciones de su casa, ni edificios enteros para hostelería –hasta ahora la restricción era para los de comercio y en un ámbito menor-. En el resto del conjunto histórico, y una vez que la innovación estuviera aprobada definitivamente, se autorizarían apartamentos pero en edificios completos y cumpliendo las condiciones de habitabilidad de una vivienda, y pisos turísticos si no ocupan más del 25% de un bloque con el límite de dos como máximo. Pero el problema principal estaba en la suspensión de licencias que conlleva este avance. En un principio, IU proponía no otorgar permisos durante un año en las áreas especiales (zona Patrimonio de la Humanidad, La Corredera y Ribera) para apartamentos de más de 40 plazas, viviendas turísticas y edificios completos de hostelería; y en el resto del casco, a los apartamentos que no cumplan las condiciones de habitabilidad de una vivienda, a los de más de 40 plazas, y a los pisos que superen el 25% del edificio (o más de dos). Sin embargo, el mismo día del pasado consejo rector, este tuvo conocimiento de un informe que rectificaba la medida y retiraba de ella a las viviendas turísticas, que son competencia de la Junta.

REACCIÓN DE PEDRO GARCÍA

Tras el consejo, el presidente de Urbanismo, Pedro García, ha señalado que "el próximo mandato será decisivo para ver si podemos parar el proceso gentrificación que hay en el casco histórico y que los vecinos podamos seguir conviviendo con el turismo". García ha asegurado que su pretensión aprobando la innovación era "proteger a los vecinos frente al proceso de gentrificación". Sin embargo, añade, "no ha podido ser, pero se ha conseguido que haya debate". Ahora, reconoce, habrá que esperar al próximo mandato para ver si "podremos o no seguir protegiendo el casco y a los que vivimos en él frente a otros intereses".

INNOVACIÓN DE SANTA CRUZ

Por otro lado, el consejo rector ha dado el visto bueno a continuar con la innovación de PGOU que permitirá construir un campo de fútbol en Santa Cruz, cuya formulación se acordó hace cinco años, en junio del 2014. La innovación lleva aprobada de forma provisional desde hace cuatro años, pero quedó parada en mayo del 2015, cuando la Dirección General de Urbanismo pidió la subsanación de deficiencias y que se sometiera a evaluación ambiental. Por ello, y porque afectaba a vías pecuarias, se decidió ubicar el campo en otro espacio en 3.933 metros de suelo urbanizable, por lo que en abril del 2016 se aprobó la formulación de la innovación de nuevo, que salió delante de forma inicial en julio del 2017. El paso que ha dado el consejo hoy es la aprobación provisional, que han apoyado todos, mientras que PP y Cs se han abstenido.