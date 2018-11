Miles de personas desafían a la lluvia para condenar la violencia machista

Ni la lluvia ni el patriarcado jamás nos han parado» era uno de los lemas coreados ayer en la gran manifestación que recorrió el centro de Córdoba en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque llover, llovía a mares en la mañana de ayer, pero eso no echó atrás a los varios miles de personas que se sumaron a la marcha del 25 de noviembre. Bajo un manto de paraguas, mujeres, hombres, muchos jóvenes, mayores, grupos llegados desde muchos municipios de la provincia de Córdoba y de la capital partieron desde los jardines Adolfo Suárez (Vial Norte) hacia las 12.00 del mediodía y marcharon por el centro de la ciudad, al principio bajo una intensa lluvia, hasta llegar a Capitulares. Allí, desde un escenario levantado a las puertas del Ayuntamiento, Elena Vega, portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, leyó un manifiesto en el que pidió «más feminismo en la justicia, en las administraciones públicas, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en los medios de comunicación y en la educación», así como más recursos para que se puedan aplicar las medidas previstas en la ley orgánica contra la violencia de género. La plataforma denuncia que las 65 mujeres asesinadas (45 según otras fuentes) en lo que va de 2018 conforman «un terrorismo silenciado que pasa desapercibido en los medios de comunicación y para las instituciones». Vega recalcó que «no son tragedias individuales, es un problema social que subyace en toda la estructura social y necesita soluciones estructurales».

«JUECES MACHISTAS» / La justicia se llevó buena parte de las críticas repartidas ayer en la protesta. Vega hizo alusión a dos sentencias recientes muy polémicas. Empezó mostrando una tanga y preguntando «¿sabéis qué es esto? Podemos llamarle tanga, lencería, ropa interior, pero ha sido el motivo por el que un hombre ha sido absuelto de una violación a una joven de 17 años en Irlanda». Otra de las sentencias que ha indignado a las mujeres de la plataforma es una emitida por el mismo tribunal de La Manada que condena solo a 10 meses de cárcel a un hombre que intentó estrangular a su pareja delante de sus hijos.

En este ámbito, Vega también aseguró que las mujeres de los pueblos «están recibiendo una justicia de segunda porque no hay juzgados de violencia ni una guardia civil formada en igualdad». La plataforma reclama que se cumpla el Convenio de Estambul para garantizar la supervisión de las visitas a menores cuando hay amenazas, y que no se aplique la ley de custodia compartida en casos de violencia de género. Durante la protesta se vieron muchas pancartas condenando todas las formas de violencia contra las mujeres y se escucharon consignas como «No es no, lo demás es violación», «No son muertas, son asesinadas», o «Basta ya de justicia patriarcal».

Muchos políticos, desde la alcaldesa, Isabel Ambrosio, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, o el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, concejales de todos los grupos políticos, representantes de la Junta y de todas las administraciones se sumaron a la manifestación, que estaba encabezada por mujeres cordobesas que han sufrido violencia de género. Más información en las páginas 56 y 57.