Miguel Peris: «Somos los grandes damnificados de esta situación»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

.Evidentemente nos ha afectado de manera muy grave, especialmente al sector textil, porque la gente, al no salir, al no necesitar ropa para trabajar, para arreglarse, pues eso nos está afectando y no hablemos de las tiendas que se dedican a fiesta, bodas y comuniones, donde la bajada está siendo más problemática.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Siempre que hay una crisis la gente se restringe y lo primero que restringe es el consumo. Yo creo que la gente sigue queriendo el comercio de cercanía, el comercio de calle, pero el problema es que la gente desconfía por la situación que vivimos y ahora mismo no necesita comprar, aunque hay sectores que están triunfando como el del mueble, las colchonerías, ordenadores...

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?:

Creo que somos los grandes damnificados de esta situación con la hostelería y el turismo pero al ser un sector muy disgregado -somos muchos, pero pocos en cada centro de trabajo-, somos los grandes olvidados cuando posiblemente con la suma de todos conseguiríamos mucho más que cualquier otro sector. Pero es verdad que no tenemos ayudas. Lo único a lo que nos han ayudado es a solicitar unos créditos ICO, los cuales vamos a tener que devolver, es decir, que nos estamos endeudando para posteriormente pasar por caja, es decir, estamos dando patadas para adelante pero no tenemos ayudas a fondo perdido. Con que hicieran algo sería bien visto, es que no tenemos nada. Es más, los ERTE nos han acogido a última hora y casi nos han metido de aquella manera y muchos comercios no se van a poder acoger a los ERTE por fuerza mayor, cuando somos los grandes damnificados de esta situación. Llevamos tres meses que hemos estado cerrados y tres con bajadas de ventas del 50% ¿quién puede sostener eso? Nadie nos está echando una mano.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Sinceramente creo que sigue siendo primordial. Debería ser fundamental para el ciudadano, para la ciudad, para las relaciones personales, para la vida de la ciudad, para la vida de la calle. Pero hay que tener zonas comerciales que sean sostenibles, No es que se esté acabando la vida de las zonas comerciales porque la gente no salga o no le guste comprar en el comercio de cercanía, sino porque no se puede, no hay sostenibilidad a la hora de mantener los negocios. Los alquileres están sobrevalorados, los dueños de los locales no se están adaptando a las circunstancias.