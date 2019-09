Medio centenar de profesores interinos se concentran para pedir más plazas y en defensa de la escuela pública

Medio centenar de profesores interinos se han concentrado esta mañana a las puertas de la sede de la Delegación Provincial de Educación de la Junta para pedir más plazas y estabilidad laboral para este colectivo y en defensa de la escuela pública. Durante la concentración, convocada por la Plataforma Juntxs Sumamos con el respaldo de los sindicatos Ustea y CGT, los manifestantes han portado pancartas "Contra el cierre de aulas en la educación pública", al igual que han coreado consignas como "interinos estabilidad" y "menos ratio y más calidad".

Con estas frases los concentrados hacían referencia a su petición de que no sólo se cubran más vacantes y se baje la ratio o número de alumnos por aula, sino que también "no se eliminen más unidades de Infantil y Primaria en los colegios públicos y se defienda la escuela pública. Lo que en realidad buscamos con esta concentración es la mejora de la calidad de la enseñanza pública", como ha afirmado Francisco García, del sindicato CGT Educación en Córdoba.

Según los datos ofrecidos por este sindicato, entre 2011 y 2017 se habrían perdido en Córdoba 131 unidades de Infantil y 244 de Primaria y Secundaria, y este curso arrancará con la pérdida de 14 unidades de Infantil en la zona de la Subbética y otras 14 en Los Pedroches.

Por su parte, el responsable de Organización de Ustea Córdoba, Miguel Ángel González, ha señalado que si bien es cierto que se ha registrado un descenso de la natalidad, la supresión de unidades debería repercutir "tanto en la educación pública como en la privada concertada, pero la enseñanza privada concertada no está asumiendo ninguna de las pérdidas, la concertada está blindada, y la intención de la Consejería de Educación es privatizar más la educación", en referencia a la posible extensión de los conciertos educativos a Bachillerato. Conciertos que el consejero de Educación, Javier Imbroda, indicaba en días pasados que "por ahora" no están sobre la mesa, aunque no se descarta su estudio a lo largo de esta legislatura.

En relación a la problemática de los interinos, entre los manifestantes se encontraba María Esther Torres, maestra de Primaria de Córdoba que, tras más de 9 años trabajando como interina, se encuentra ahora sin empleo, aunque ha indicado que se ha concentrado hoy, como el resto de sus compañeros, "en defensa de la escuela pública" y por la mejora de la calidad educativa.

"No puede ser que un niño que necesita atención especializada llegue el próximo día 10 (fecha de inicio del curso) y no la tenga", ha señalado esta docente.

Casos también como el de Carolina Páez, maestra de la especialidad de Audición y Lenguaje, de educación especial, que tras 12 años de servicio hoy mismo se enteraba que Educación le ha cursado baja en la Seguridad Social.

A la concentración se han sumado diversos representantes políticos municipales y autonómicos de Podemos, PSOE y Adelante Andalucía.