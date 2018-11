Los médicos van a la huelga

Unos 900 médicos y 50 pediatras de atención primaria de Córdoba están llamados a sumarse a la huelga de 24 horas que el Sindicato Médico Andaluz (SMA), junto a la plataforma de médicos de atención primaria ¡Basta ya!, han convocado para este martes en toda Andalucía. La huelga ya lleva semanas realizándose por parte del SMA y de esta plataforma en Huelva y Málaga y en Córdoba se han intensificado en los últimos días las concentraciones de los médicos en centros de salud para reclamar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un incremento de plantillas y de recursos para que facultativos de primaria y pediatras puedan desarrollar en «condiciones dignas» su trabajo, indica el SMA. El acto central de la jornada de huelga se celebrará el martes en Sevilla, ante la sede del SAS, lugar hasta el que se desplazarán médicos de toda Andalucía, para concentrarse, entre las 12.00 y 12.30 horas.

Los motivos

«Reclamamos a la Junta que dote la plantilla de atención primaria de Córdoba con entre 80 y 100 médicos de familia más y con al menos 20 pediatras, no solo con los 28 facultativos y dos pediatras anunciados por la Consejería de Salud para Córdoba, dentro de la llamada Estrategia para la mejora de la atención primaria. Una cifra muy baja, que no cubre las numerosas vacantes que ha dejado la crisis», indica Pilar Bartolomé, portavoz del Sindicato Médico. Bartolomé expone que el principal motivo de la huelga es la «precaria» situación en la que trabajan médicos y pediatras, «que se agudiza en periodos vacacionales, debido a la falta de sustituciones y a la no cobertura por la administración sanitaria de vacantes, lo que obliga a que los doctores asuman el trabajo y cupo de pacientes de uno o más compañeros cuando éstos causan baja por cualquier motivo, sin que luego les paguen las horas extraordinarias».

«Esta sobrecarga de trabajo causa demora en las citas, saturación de las urgencias, ya de por sí también deficientes, y descontento de pacientes y acompañantes, produciéndose situaciones tensas, que, por desgracia cada vez más, están acabando en violencia verbal y física contra los sanitarios», lamenta Bartolomé.

Este sindicato pide para solucionar esta situación que se resuelva la demanda histórica de contar al menos con diez minutos para atender a cada paciente (frente a que se fijen citas cada 5 minutos y que a veces a la misma hora haya citados dos pacientes); una plantilla acorde a las necesidades reales de la población; contrataciones que cubran bajas, vacaciones o permisos de compañeros; poder hacer las pruebas diagnósticas en el plazo de un mes y retribuciones dignas.

Por otro lado, el SMA exige a su vez que se resuelva el concurso de traslados y la oferta de empleo público 2013-15, «pues se han convocado otras oposiciones posteriores sin que los aspirantes sepan si aprobaron la anterior».

Sin pediatras

Otro de los problemas que debe resolver la administración sanitaria, según el SMA, es que prácticamente el 30% de las consultas de pediatría en Córdoba está a cargo de un médico de familia y no de un pediatra, debido a la escasez de estos especialistas en bolsa, porque los contratos que la Junta ofrece a los pediatras suelen ser eventuales y no son tan atractivos como los que les ofertan en regiones próximas como Extremadura o Murcia. «Esta falta de pediatras existe sobre todo en las localidades más pequeñas, principalmente del área norte, pero también de la zona sur. Hay pueblos sin pediatra y otros que lo comparten con varios municipios, pero, al estar ese profesional apenas unas horas en cada localidad, al final se tiene que limitar a pasar consulta y no puede hacer programas preventivos como el control del niño sano», explica Pilar Bartolomé.

Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Córdoba comparte muchas de las reivindicaciones por las que los facultativos de atención primaria han convocado una huelga y da libertad a cada doctor para que la secunde o no. El presidente del Colegio, Bernabé Galán, adelanta que «nos vamos a reunir con médicos de atención primaria que nos han mostrado sus quejas por la sobrecarga de trabajo que soportan a diario y que nos han asegurado que se sienten mal por el hecho de haber llegado al punto de la huelga porque para ellos lo primero son sus pacientes».

Respuesta de la Junta

La delegación de Salud de la Junta, al igual que la Consejería de este área, no entienden la huelga del SMA en Andalucía, «justo en el momento en el que más se está apostando desde la Junta por colocar a este nivel asistencial en una situación de liderazgo, con un número muy importante de contrataciones que pretende disminuir la ratio de pacientes por profesional para que se atienda con mayor calidad». La Junta expone que «estamos trabajando en una atención primaria que también pueda aumentar su resolución diagnóstica y terapéutica con la dotación de numerosos equipos y construcción y reforma de centros de salud, que está incrementando servicios y que está cambiando modelos organizativos para dar la mejor respuesta a las demandas y expectativas de la población y de nuestros profesionales». La delegación de Salud añade que, en cuanto a contrataciones, «se van a incorporar 28 médicos de familia y 2 pediatras a las plantillas de atención primaria en Córdoba y seguiremos adecuando las ratios y mejorando la atención».