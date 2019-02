Los médicos de familia vuelven hoy a pedir «10 minutos por paciente»

Ocho de la mañana. Juan Antonio Prados, médico de familia, llega a su consulta en el centro de salud de la calle Lucano. Le espera una intensa jornada. 43 pacientes con cita más los que lleguen sin ella, que debe atender cuando acabe con el resto. No hay tope máximo. En ocasiones, llega a atender a 60 o 70 pacientes. Además de la consulta, resuelve dos casos de cirugía menor y realiza varias revisiones de embarazo. Al fijar el listado no se tiene en cuenta la edad media de la población que acude al centro, ni sus patologías. Si hay bajas, no se cubren y, cuando se da, es a base de médicos correturnos que pueden estar semanas o solo un día en el mismo centro.

Es la realidad a la que se enfrentan cada día los médicos de atención primaria andaluces, que hoy volverán a concentrarse convocados por el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) a las 12 horas en los centros de salud para reclamar «10 minutos por paciente y 28 pacientes como máximo al día». Según Prados, portavoz de la plataforma Basta Ya, que aglutina pediatras, residentes y médicos de familia, distintos estudios señalan que «atender a más de 28 pacientes triplica los errores clínicos».

Para concienciar a la ciudadanía de un problema que repercute «en la salud de todos», ayer celebraron una reunión abierta con asociaciones de vecinos y de pacientes que pretende ser el inicio de un acercamiento a la sociedad en busca de apoyo a sus reinvindicaciones. «Ha habido una asistencia media, pero estamos contentos porque las personas que han venido nos han dado ideas sobre cómo difundir la situación y van a trasladar la información que les hemos dado a sus colectivos», explicó Prados, que adelantó que Basta Ya iniciará otro tipo de movilizaciones de aquí a dos meses «si no obtenemos respuesta clara de la Administración». Sobre la idea del consejero de Salud, Jesús Aguirrre, de aumentar las plazas MIR, Prados cree que «debe hacerse ya, además de tomar medidas para aumentar la dotación en los centros de salud».