Los médicos defienden que un 80% hizo huelga y la Junta lo baja al 14%

La huelga de 24 horas convocada ayer por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la plataforma de médicos de atención primaria ¡Basta ya! en toda Andalucía obtuvo un respaldo del 85% en la comunidad (80% en Córdoba) según los organizadores, mientras la Junta redujo la participación a un 14% en el caso de Córdoba y a un 17% en el global de la región. En las urgencias extrahospitalarias de Córdoba, donde los servicios mínimos fueron del 100% apenas sí se notó esta protesta, pero en las jornadas de mañana y tarde, en centros de salud como Levante Norte, Santa Rosa y Fuensanta, en la capital, o en Montoro, Villa del Río, Fuente Palmera, Priego o El Carpio, en la provincia, solo funcionaron los servicios mínimos porque el resto de plantilla estaba de huelga, a la vez que se desarrollaron en varios centros concentraciones, como los de Aguilar o Fuente Palmera, apuntó Pilar Bartolomé, portavoz del SMA. La concentración central de la huelga se llevó a cabo en Sevilla, donde unos 1.500 médicos y pediatras de atención primaria llegados de toda Andalucía (de los que alrededor de 200 de Córdoba) reclamaron ante el Servicio Andaluz de Salud y el Parlamento andaluz «más contratos (entre 80 y 100 de médicos para Córdoba y 20 de pediatras); unos 10 minutos por paciente; cupos más reducidos de enfermos y no estar sometidos a los criterios econocimistas de la Junta, para así mejorar la atención prestada.»

Pilar Bartolomé expuso que «debido a los abusivos servicios mínimos impuestos por el SAS (40% en centros de salud y 100% en urgencias) los médicos que han tenido que quedarse trabajando han estado realizando su trabajo y el de compañeros que sí han podido hacer huelga, lo que ha hecho que las consultas estén aún más sobrecargadas que de costumbre». «Por otro lado, tenemos constancia de que se han producido algunas incidencias por la escasa libertad para hacer huelga y reclamaciones de usuarios», manifestó esta portavoz del SMA. Este diario habló ayer con usuarios de centros de salud afectados por la huelga, que dijeron comprender que los médicos estén protestando, «porque no es lógico que la Junta dé citas cada 5 minutos, porque eso no es tiempo suficiente para prestar atención». Bartolomé añadió que en el centro de salud Levante Norte a día de ayer había 4 médicos de baja sin sustituir, lo que está perjudicando a sus compañeros, que han perdido días de asuntos propios para atender a los pacientes de los doctores no suplidos».