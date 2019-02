Los mayores cordobeses vuelven a salir a la calle para exigir pensiones justas

La plaza de las Tendillas de Córdoba ha acogido este mediodía una concentración en la que han participado varios centenares de personas, según la Policía Local, para reclamar la revalorización de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La protesta ha sido convocada por la Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y coincide con concentraciones realizadas este sábado en numerosas ciudades españolas.

En el manifiesto leído por los concentrados la plataforma crítica la “inocentada” que considera ha sido el Real Decreto Ley de 28 de diciembre del Gobierno de Pedro Sánchez porque no responde a las expectativas de los pensionistas. Ese decreto, señalan los pensionistas, no revaloriza las pensiones de acuerdo al IPC y deja vigente “el insultante 0,25% de subida y el factor de sostenibilidad”.

También critican que el Real Decreto no deroga la enmienda del PP por el que prorroga el periodo transitorio para equiparar el Régimen General a las Empleadas de Hogar.

Además, la plataforma se concentrará los primeros lunes de cada mes ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para seguir demandando pensiones justas. La primera concentración será el 4 de marzo a las 12.00 horas, según han explicado los portavoces de la plataforma, José Villamor y Amalia Pedraza.

Concentración de pensionistas, este sábado en Las Tendillas. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Manuel Amaya, uno de los asistentes a la concentración, afirma que “si se cumplieran las leyes y la Constitución no tendríamos que estar aquí, pero este país da asco, los políticos se suben lo que quieren, y el Rey no tiene problemas, eso es lo primero que deberíamos eliminar, los Reyes, que ya está bien de mantenerlos”. Amaya asegura que “con lo que pagan no nos llega para nada y más las personas que tienen alguna deuda que pagar”.

Ventura Moreno destaca que “muchas personas mayores tienen que ayudar a sus hijos porque están peor” con sus pequeñas pensiones.

Pepa admite que su situación no es muy mala, “pero estoy aquí porque hay muchas personas que no llegan a fin de mes, que no tienen para sus gastos con estas pensiones y pedimos que sean más justas”.