La Policía Local empezará a sancionar por no llevar mascarillas este fin de semana

La Policía Local empezará a sancionar por no llevar puesta la mascarilla obligatoria a partir de este fin de semana. El alcalde, José María Bellido, ha explicado que se ha dado "un margen razonable de un día o dos para que la Policía Local informe primero". "No es afán recaudatorio" el que mueve estas sanciones, ha indicado el alcalde, sino "concienciar primero" e informar y, "a partir del fin de semana, después de un periodo informativo, a quien no cumpla se le sancionará".

El Ayuntamiento ya tiene claro cómo será el procedimiento de instrucción de estas multas, que no llevará a cabo la Policía Local, sino que será la Autonómica la encargada del mismo. La Policía Local se centrará en la vigilancia del uso de las mascarillas y en imponer la sanción a quien no la lleve puesta.

El alcalde ha pedido a los cordobeses que cumplan con la obligatoriedad de usar la mascarilla porque "estamos viendo cómo aumentan los casos y los rebrotes en toda España". En Córdoba, señala, aunque el que se ha producido "ha sido pequeño" y está "controlado, "cualquier día puede pasarnos" y las únicas medidas que tenemos para protegernos son la mascarilla, la distancia social y respetar los aforos", que "es lo que nos garantiza que podamos volver a una cierta normalidad, que es importante por la salud y por los problemas económicos y sociales" que se derivan del coronavirus.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que se están repartiendo las mascarillas en los domicilios de los cordobeses y que la distribución acabará mañana.