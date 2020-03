Más de una treintena de parejas reserva fecha de boda

Un total de 32 parejas reservaron ayer fecha para celebrar boda civil en 2021, durante el primer día de apertura del calendario de Matrimonios Civiles y Uniones de Hecho por parte del Ayuntamiento. Las colas que antaño se veían en el Consistorio ya no se producen, gracias a que es posible hacer la reserva del día por teléfono, por internet o mediante la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También de forma presencial, opción elegida todavía por 12 personas, al menos en este primer día. La mayoría de esas 32 reservas se ha realizado a través de internet y para el período con mayor demanda: abril, mayo y junio, aunque aún todavía hay opciones disponibles para esos meses. Enero, febrero, octubre y noviembre son los que están libres casi en su totalidad, habiendo muy pocos matrimonios previstos, por lo que todavía es una opción disponible. Aunque la ley nacional lo permite, el Ayuntamiento cuenta con una normativa interna que no permite oficiar bodas civiles fuera de los espacios propuestos. Sin embargo, en algunas ocasiones las parejas pueden elegir celebrar la boda de forma más íntima, de manera que un día se oficia la boda en el Salón de Plenos del Ayuntamiento o en el Alcázar y otro día diferente se realiza la celebración de los novios. El nuevo calendario de bodas no ha sufrido cambios sustanciales con respecto al del año pasado. Está hecho teniendo en cuenta los días festivos locales, la afluencia de turistas al Alcázar, los puentes nacionales y los períodos de mayor o menor concentración de bodas: los meses de diciembre, enero y febrero solamente cuentan con dos días: un viernes y un sábado (ambos por la tarde) en el que oficiar las ceremonias en el Alcázar de los Reyes Cristianos, a diferencia del resto de meses del año, que disponen del doble. También hay posibilidad de casarse cualquier miércoles del año.