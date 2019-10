«Más que ayudas, pedimos reducciones de impuestos»

Félix Almagro Calero es desde este martes el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, cargo en el que releva al que ha sido presidente desde diciembre de 2017, Francisco Castejón, que ha tenido que abandonar el cargo por cumplir 41 años de edad, tope máximo para ocupar la presidencia de esta entidad. No obstante, el también gerente de la empresa cordobesa familiar Esalfe –dedicada al alquiler de vehículos-, de 34 años, no es nuevo en esta asociación, ya que en los últimos cuatro años ha sido vicepresidente y ha estado vinculado con AJE Córdoba desde 2013. Entre los proyectos más inminentes de la entidad, la presentación en breve de su primer plan de igualdad.

-¿Qué le ha animado a dar este paso?

-Desde siempre he creído mucho en el movimiento asociativo, y en el hecho de que los jóvenes empresarios debemos marchar juntos. Si un empresario va solo, no le escuchan, pero si todos los empresarios vamos con una sola voz, las administraciones y demás entidades sí nos escuchan. Además, asociaciones de este tipo sirven para que los jóvenes empresarios se sientan respaldados. Cuando empiezas con una empresa, y lo digo por experiencia, son muchos elementos nuevos a los que debes hacer frente, y a veces el empresario se encuentra desorientado y necesita apoyo, por lo que es muy importante poder contar con el respaldo de otros empresarios con experiencia. Máxime cuando las cosas se complican, y, por ejemplo, aún no se conoce muy bien que hay mecanismos como la Ley de Segunda Oportunidad (aprobada en 2015), que hay que dar más a conocer, y asociaciones como AJE pueden contribuir a ello.

-¿Qué objetivos se ha marcado para esta nueva etapa?

-En primer lugar, es de agradecer la labor realizada por el anterior presidente, Francisco Castejón, en cuyo mandato la asociación ha registrado un importante crecimiento en cuanto a número de socios. A partir de ahí, AJE Córdoba quiere convertirse en la asociación referente para esos nuevos emprendedores o empresarios cuyos proyectos logran superar la barrera de los dos años de vida. Actualmente, las nuevas empresas tienen un índice de mortalidad del 80% a nivel nacional, dato que es perfectamente extrapolable a Córdoba. Queremos ser referente para estos empresarios que logran pasar de los dos años, periodo tras el cual desaparecen la mayoría de las ayudas y acceder a las pocas que hay es muy difícil. En todo caso, más que ayudas, los jóvenes empresarios lo que pedimos es que nos dejen trabajar, que haya reducciones de impuestos y menos cargas burocráticas. Para todo este colectivo, desde AJE seguiremos organizando muchos eventos, desayunos empresariales, encuentros de negocios, nuestros beerworkings; en las que las empresas no solo venden su producto, sino que comparten experiencias, crean contactos, colaboraciones, etc.

-En su discurso del martes reclamó el apoyo de las administraciones, como por ejemplo el de la Diputación, para que AJE crezca en la provincia.

-Con la Diputación tenemos unas magníficas relaciones y colaboración, pero en los municipios a veces nos hemos encontrado barreras para llegar a los jóvenes empresarios. En ocasiones, hemos contactado con alcaldes, que a su vez nos han remitido a las asociaciones empresariales locales, que a veces nos han visto como competencia, cuando en realidad podemos ser un buen complemento y colaborador para los más jóvenes. También con el Ayuntamiento de Córdoba colaboramos estrechamente, y hasta ahora con el Imdeec es con el organismo municipal que más contacto tenemos. No obstante, queremos tener más peso en el Imdeec, y formar parte de su órgano consultivo, en el que por ejemplo se debaten las líneas de ayudas e incentivos.

-¿Y cuáles son las principales ayudas que hoy demandan los jóvenes empresarios?

- Sobre todo, ayuda y apoyo para realizar nuevas contrataciones, así como para la adquisición de maquinaria, a veces costosa; y ayudas para poder conciliar la vida familiar con la empresarial. Por ejemplo, más plazas subvencionadas en guarderías para los jóvenes empresarios.

- Y si de burocracia hablamos, muchos años son los que se lleva hablando de ventanilllas únicas...

- Efectivamente. A pesar de las posibilidades que ofrecen hoy las nuevas tecnologías, para algunos trámites aún es necesario acudir físicamente y esperar colas de 4 ó 5 horas. Esto es un atraso. Al igual que el tiempo de espera para poder obtener algunas licencias o para cobrar algunas ayudas. Creo que desde asociaciones como AJE podríamos contribuir a poner en marcha la ventanilla única de manera más ágil.

-¿Cuál sería hoy el principal obstáculo al que se enfrentan los jóvenes empresarios cordobeses?

-Cada sector tiene sus propias características y problemas, pero diría que la problemática común tienen que ver con los impuestos y tasas. Como he dicho anteriormente, más que ayudas, los jóvenes empresarios lo que pedimos es que nos dejen trabajar.

-¿Cuál es la actividad mayoritaria entre los socios de AJE?

- Tenemos 245 socios, un 30% en la provincia, y de todos los sectores, aunque predominan los servicios, con un crecimiento muy fuerte del marketing online en las últimas fechas.