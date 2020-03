Paro en la enseñanza en Córdoba: más alumnos en huelga que profesores

Muchas aulas de colegios e institutos de Córdoba han despertado esta mañana vacías o semivacías, pero a juzgar por el primer sondeo realizado por este periódico, se debe más a un seguimiento más o menos mayoritario del alumnado que a la respuesta de los docentes, muchos de los cuales no han podido dar clase aunque se han personado en los colegios e institutos por lo que no se les descontará el día. A falta de conocer los resultados oficiales del seguimiento de la huelga que aporte la Consejería de Educación en la provincia, llama de momento la atención que pese a que la convocatoria de huelga de hoy iba dirigida principalmente a los profesores y maestros, no han sido ellos sino los estudiantes los que se han quedado en casa.

La Junta cifra en un 9,3% el seguimiento de la huelga por el profesorado de Córdoba

Desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, según datos registrados por el portal Séneca, a las 13.00 horas, la huelga había sido secundada por 903 docentes de la educación pública en lla capital y la provincia, un 9'3% del total de docentes. A nivel andaluz, la Junta ha informado que la huelga registra un seguimiento medio del 8,3 % del profesorado de educación primaria y secundaria, mientras que CCOO la eleva al 80 % del profesorado.

En el colegio López Diéguez, se han ausentado 5 de 17 profesores aunque las aulas estaban este miércoles casi vacías. En el CEIP Eduardo Lucena, han faltado 10 profesores de 30 y la mitad del alumnado; en el colegio Mediterráneo, 8 profesores de 45; en el CEIP San Lorenzo, el 25% se ha sumado a la huelga frente al 55% del alumnado; en el CEIP Algafequi, 3 de 12 y 15 de los 75 alumnos escolarizados en el centro y en el CEIP Lucano han faltado más de la mitad de los alumnos, pero solo 1 profesor de 5.

Una estampa parecida se dibuja en los institutos de Secundaria consultados. En el IES Góngora, de 82 profesores han participado en la huelga 12 frente a un 70% del alumnado mientras en el IES Averroes, de 100 docentes solo 36 han secundado la convocatoria, frente a un seguimiento masivo del alumnado. Solo han ido a clase 91 de 700 estudiantes. En el López Neyra, por su parte, 18 de 95 profesores han participado en la huelga mientras en las aulas han recibido a 163 de unos 700 alumnos.

Una huelga con respaldo de los sindicatos de la enseñanza, del PSOE y Adelante Andalucía

La convocatoria de huelga realizada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, con respaldo de los sindicatos de la enseñanza, del PSOE y Adelante Andalucía, pretendía visibilizarse el descontento y rechazó de la escuela pública al nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía, que en opinión de los convocantes, da un espaldarazo a la educación concertada y pone en peligro la permanencia de las unidades de la pública que no consigan alcanzar una ratio mínima de cara al próximo curso, todo ello en medio de un escenario marcado por la caída de la natalidad. La plataforma rechaza el nuevo mapa escolar, al considerar que los cambios no pretenden mejorar la capacidad de elección de los padres como defiende la Junta de Andalucía, sino atraer más alumnos a los colegios concertados del Centro, especialmente afectado por el descenso de nacimientos acumulados en los últimos años.

Está por ver ahora el seguimiento de la manifestación convocada esta mañana a las 12 horas en todas las capitales andaluzas y que en Córdoba partirá de la plaza de Las Tendillas.

Manifestantes contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta, este miércoles en Las Tendillas. Foto: A.J. GONZÁLEZ