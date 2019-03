Más de 30 tumbas, 8 de ellas infantiles, excavadas en la necrópolis de la calle Sagunto

Más de 30 tumbas, 8 de ellas infantiles, han sido excavadas hasta ahora en la obra de la calle Sagunto, donde aparecieron restos en enero pasado cuando Emacsa ejecutaba los trabajos del colector aliviadero de aguas pluviales. Según ha explicado la Junta, aunque la actividad arqueológica no ha concluido y aún falta por presentar la memoria de los resultados, el balance de lo encontrado hasta ahora indica que la calle alberga “restos de una necrópolis de época romana”, que ya se esperaba porque hace unos años aparecieron vestigios de la misma en la ronda de Marrubial. Además de las 30 tumbas, “se han detectado niveles de época califal, representado por acumulaciones de material, vertederos, y, por último, una fase posterior, almohade”, con “restos de un arrabal, con presencia de estructuras domésticas y viarias”, que no se pueden documentar al completo por la escasa anchura de la zona excavada, que es de dos metros.

La Junta asegura que los materiales recuperados, incluidos los restos óseos humanos, están siendo extraídos e inventariados para su posterior traslado al Museo Arqueológico. Entre los restos, y según explica la Junta, “destaca la recuperación de una gran pieza arquitectónica”, que, esta “descontextualizada” al haberse hallado en un borde de la zanja “y sin conexión con otras estructuras”. Según asegura la Junta, “parece corresponder a la cornisa de un edificio”.

La actividad arqueológica preventiva, que aún continúa, fue autorizada en agosto del año pasado y empezó en enero. En la primera fase se están utilizando medios mecánicos, que se paralizan cuando hay algún hallazgo para continuar de forma manual. La Junta asegura que “la construcción del colector está discurriendo a buen ritmo” y explica que “tan solo se ha movido la traza de este levemente, en un punto de la calle Sagunto, para no afectar a la presencia de la estructura arquitectónica que, por la escasez de superficie excavada, no permite definir su adscripción y se ha conservado in situ debidamente protegida”.

Los trabajos se centran ahora en la zanja paralela a la ronda del Marrubial, donde no es previsible la presencia de restos de necrópolis. La Junta señala que los técnicos de la empresa constructora creen que “en breve tiempo” se podrá recuperar la línea de autobuses que discurre por la calle.