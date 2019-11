Más de 200 taxis protestan para exigir un mayor control de los VTC

Más de doscientos taxis, cordobeses y la mayor parte de ellos procedentes del resto de Andalucía, según cálculos de la organización convocante, acompañados por otras varias decenas de vehículos que, sin ser taxis, se sumaron a la protesta -y que podían identificarse con las pancartas y carteles que mostraban en sus ventanillas- participaron ayer en Córdoba en una marcha de protesta para exigir la regulación y control de los VTC (vehículos de transporte con conductor).

Esta marcha forma parte de una seria de protestas que se vienen convocando en toda Andalucía por el Grupo de Movilización del taxi de la Costa del Sol -la tercera realizada esta semana tras Sevilla y Málaga-, a la que se han sumado diversas asociaciones, y que fue organizada ayer por la asociación etaxi Córdoba, con 12 asociados en la capital.

En concreto, y tras concentrarse en el recinto ferial de El Arenal, la caravana de taxis partió sobre las 09.30 horas por el Puente del Arenal, en un recorrido en el que los taxis pasaron por la Avenida de Cádiz, Puente de San Rafael y Avenida del Flamenco (antigua Vallelano), donde algunos taxistas se acercaron a pie a la sede de la Delegación provincial de Fomento de la Junta y a la de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba para concentrarse a sus puertas y presentar sendos escritos.

No en vano, el presidente de etaxi Córdoba, José Hoyo, criticó la «dejación de funciones» tanto de la Junta como del Ayuntamiento, reclamando la regulación de los VTC al Gobierno regional y un mayor control de la actividad de plataformas como Uber y Cabify por parte del Consistorio cordobés y de la Policía Local.

Posteriormente, los taxistas continuaron su marcha por el Paseo de la Victoria y la avenida República Argentina, para volver de nuevo a la Avenida del Flamenco y regresar por el mismo camino a El Arenal, provocando algunas retenciones de tráfico a su paso por estas céntricas avenidas del centro de la capital.

Esta marcha de protesta no fue apoyada desde la mayoritaria Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba (Autacor), que se desmarcó de la misma indicando que «ni convoca, ni promueve, ni ampara actos de protesta que puedan ocasionar perjuicios a los usuarios». No obstante, desde Autacor, como en el resto de provincias andaluzas hizo la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), en la que se integra, se convocó ayer una concentración de protesta -sin taxis- ante la Delegación provincial de Fomento de la Junta. Así, desde las 11.00 horas se manifestaron cerca de un centenar de taxistas, portando una gran pancarta en la que podía leerse No al control del taxi por las multinacionales.

El presidente de Autacor, Miguel Ruano, pidió a la Consejería de Fomento que regule los VTC y al Ayuntamiento de Córdoba y a la Policía Local «que hagan cumplir la normativa», ante los incumplimientos que, a su juicio, están realizando este tipo de vehículos. Para Ruano, la problemática y falta de control de los VTC «están llevando a la ruina al sector del taxi». Los concentrados leyeron un manifiesto en el que pidieron «aplicar a los VTC controles sobre jornadas y aspectos relativos a la seguridad vial».