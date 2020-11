Más de 13.000 edificios en Córdoba, a punto de incumplir la revisión otra vez

Ocurrió hace un año y vuelve a suceder. Más de 13.000 edificios se encuentran otra vez a un paso de incumplir la revisión a la que deben someterse para conocer su estado de conservación, ya que el 31 de diciembre expira la última prórroga acordada por el Ayuntamiento, que no es la primera y que posiblemente tampoco será la última teniendo en cuenta que no quedan ni dos meses para que acabe el año.

Ese aplazamiento fue concedido mientras se aprobaba una ordenanza que sustituya a la vigente, que es del 2012 y que ha tenido múltiples modificaciones en los plazos fijados. Sin embargo, esa nueva norma continúa sin ser aprobada, por lo que sigue en vigor la de hace ocho años, que afecta tanto a bloques como a viviendas unifamiliares con más de cincuenta años.

Aunque la idea del presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, era aprobar la ordenanza a primeros de este año, ese paso no se ha podido dar y ahora sus previsiones son que el borrador reciba el visto bueno inicial antes de que acabe 2020. Urbanismo aprovechará el borrador elaborado por el anterior gobierno local y le incorporará las alegaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social. Como no dará tiempo a tener el documento aprobado totalmente antes de que acabe el año, Fuentes piensa que habrá que prorrogar otra vez los plazos para que los edificios se sometan al chequeo obligatorio.

El principal escollo es, según reconoce, «quién paga las actuaciones que sean necesarias» porque «no todo el mundo tiene tanto para los informes como para las obras». En lo que sí se ha avanzado en relación a hace un año es que Vimcorsa ya vuelve a contemplar una línea de ayudas para los informes de inspección y que ha firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos para la gestión técnica de las subvenciones a la rehabilitación. Fuentes piensa que en estos momentos «hay que reforzar más la inspección que las licencias».

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano es urgente desde hace tiempo la aprobación de la ordenanza, que será menos exigente que la actual al dejar fuera a las viviendas. Su presidente, Juan Andrés de Gracia, ha mostrado su «descontento» y «preocupación» por el retraso que acumula, ya que «no tiene sentido que se mantenga paralizada». De Gracia cree que aún da tiempo de aprobarla antes de que acabe el año y, en ese caso, «se paralizaría la aplicación de la ordenanza anterior», la del 2012, hasta que salga adelante, lo que evitaría el incumplimiento generalizado de esos más de 13.000 edificios.

De Gracia no cree que la realización de una inspección evite sucesos como el acaecido en María Cristina, 6, donde se cayó un muro y que ahora hay que derribar ante el riesgo que supone. «Edificios con informes hechos se cayeron en otras ciudades», señala, «y los informes que se están presentando no aseguran nada», para ello tendrían que ser más exhaustivos. No obstante, piensa que con la nueva ordenanza hay que establecer prioridades en la revisión y agilizar la de inmuebles en los que «se detecte peligro inminente de ruina», hecho que puede ser más frecuente en el casco histórico.

Para el CMC, que haya ayudas tanto para los informes como para las obras es fundamental, así como que el Ayuntamiento ejecute de manera subsidiaria la revisión en el caso de las familias que no puedan costearla.

Esa ejecución subsidiaria también es defendida por el Colegio de Arquitectos de Córdoba, cuyo decano, Juan Eusebio Benito, tiene la impresión de que, un año más, no se ha avanzado nada en la inspección de edificios. El órgano colegial prepara un mapa con el que los colegiados podrán ver cuándo tiene que someterse a chequeo cada inmueble.

Nada ha avanzado la revisión para el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, José Manuel Ríos, que lamenta que «tienen que pasar» hechos como el de María Cristina «para que nos acordemos» de la revisión. A su juicio, el derrumbe de María Cristina «pone en evidencia la necesidad» de la inspección, que «es por prescripción legal y debería funcionar desde hace tiempo». A su juicio, «hay dejación de obligaciones que puede acarrear un disgusto».

Aunque Urbanismo no ha facilitado datos de las revisiones presentadas este año, sus estimaciones son que pocas o ninguna por la pandemia. La cifra anual de revisiones no suele superar la treintena, por lo que el grado de cumplimiento de la ordenanza no llega ni al 3%.





Once años de una norma que ha servido de poco

La ordenanza de inspección técnica de edificios (ITE) vio la luz en el 2009, después del derrumbe de la casa de San Juan de Palomares, y no ha tenido éxito. Aquella ordenanza se ceñía a la Axerquía Norte.

Con el tiempo su ámbito cambió y las fechas, también, y, en la actualidad, la ordenanza vigente es del 2012 y ha experimentado varias prórrogas, la última hace casi una año. El anterior equipo de gobierno elaboró una ordenanza que no llegó a aprobar, aunque logró el visto bueno de la junta de gobierno local, estuvo en exposición pública y recibió alegaciones.

Esa ordenanza, que el gobierno local aprovechará, no obliga a las viviendas unifamiliares a pasar la revisión, excepto si piden ayudas, están incluidas en programas municipales, están sometidas a órdenes de ejecución o son casas vecinales con más de una familia.

Según un estudio del arquitecto José Carlos Rico, si a los 13.000 edificios con más de 50 años se les quitan las viviendas, serán 3.000 bloques los que, cuando entre en vigor la norma, deberán someterse al chequeo, que afectará a barrios como el centro, Ciudad Jardín o la Viñuela.