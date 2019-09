Más de 105.000 personas pasaron por Caballerizas con motivo de Cabalcor

Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, entidad organizadora de Cabalcor, ha sido contundente en su afirmación "nos propusimos que este Cabalcor fuera el mejor y lo ha sido" y se ha mostrado convencido de que ha "sido un éxito en su conjunto", con motivo del balance que la entidad ha hecho de la feria celebrada durante el pasado fin de semana.

A juicio de Blanco, se han cumplido todos los objetivos marcados en cada una de las actividades celebradas. Aunque ha señalado que cuantificar económica la actividad generada por la feria, "porque son operaciones dentro del ámbito privado", señala que el nivel de asistencia de público ha sido muy elevado. Se estima en 105.000 personas las que han pasado por el recinto de Caballerizas, cifra que no ha alcanzado la del año anterior (120.000) porque la lluvia del domingo lo impidió

Pero a su juicio, no es el número de público lo más importante, porque se hubiera superado de no llover, sino la calidad del certamen y de cada una de las actividades organizadas, que han tenido un respaldo del sector tanto nacional como internacional. Un ejemplo de ello es que en algunas de las actividades se ha llegado al cupo máximo posible de participación y no se ha podido dar cabida a todas las solicitudes, como es el caso del concurso de atalaje.

En total, han pasado por las distintas iniciativas que ha acogido Cabalcor más de 300 caballos diferentes y ha llegado público y profesionales tanto de España como del extranjero y han reconocido el nivel de calidad de la feria y de los concursos organizados, que se han convertido ya, ha dicho Blanco, en un referente del sector en España. Importante ha sido también el resultado del foro empresarial, que también ha superado todas las expectativas.

Junto a Rafael Blanco han participado en el balance, el presidente de la Asociación Cordobesa de Enganches, Juan Antonio Merlos; el presidente de los Criadores de Caballos de Pura Raza Española, Enrique Lovera, y el presidente del grupo BNI (organizador del encuentro empresarial) Enrique Saint Gerons.

Todos ellos han coincidido en apuntar la consolidación del certamen y la calidad y nivel de todos los encuentros celebrados, además de haberse convertido en un pilar muy destacado de la actividad turística y económica de la ciudad.

SALIDAS DEL ESPECTÁCULO

Por otro lado, Rafael Blanco ha anunciado las dos salidas al extranjero que va a realizar Córdoba Ecuestre con su espectáculo. En concreto, este próximo viernes estará actuando en Portugal, en concreto junto a la Escola Portuguesa de Arte Equestre, con motivo del 40 aniversario de la entidad lusa.

Posteriormente, los días 29 de septiembre y 3 de octubre estará en Alemania participando en la Marbach Stud Farm, que es el criadero de sementales estatal más antiguo de aquel país y que además es una escuela importante de formación de jinetes e instructores y muy conocida por producir caballos de atletismo nivel de eaza Wurttemberger y árabe.