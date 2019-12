El marqués de Villaseca exige exhumar los restos del convento de Santa Isabel antes de construir el hotel

El marqués de Villaseca, Eduardo Cabrera, ha presentado un escrito en Urbanismo y en la Delegación de Cultura de la Junta para solicitar la exhumación de los restos que hay enterrados en el convento de Santa Isabel antes de su transformación en un hotel de cuatro estrellas.

El marqués de Villaseca exige a Urbanismo y a Cultura que "se adopten las medidas necesarias para que antes de que den inicio las obras que van a convertir en un lugar de ocio el edificio religioso en el que están enterrados numerosos personajes ilustres" se les dé "el destino digno que les corresponde, localizando e identificando los mismos, exhumándolos e inhumándolos nuevamente en enterramiento autorizado por cada familia".

El marqués ha presentado el escrito después de conocer que la Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia de actividad y obra para la rehabilitación del convento y su conversión en un hotel de cuatro estrellas. Eduardo Cabrera asegura en el documento que en la iglesia del convento "están enterrados varios miembros de la familia de los Villaseca", en concreto, "en la capilla mayor como patronos de la misma». Además, señala que «en el coro bajo se encuentran los enterramientos de otras importantes familias como los marqueses de Armuña, los señores de Aguilarejo, los señores de Belmonte y los marqueses del Carpio". En total cita a 32 personajes, entre ellos, la fundadora del convento, Marina de Villaseca.

En el escrito el marqués se apoya en la declaración realizada por la abadesa del convento el 17 de septiembre del 2017 ante el Juzgado número 5 de Córdoba, en la que afirmó que "si en la iglesia existían enterramientos, tenían que ser posteriores a 1700" y aseguró "no haber hecho desenterramiento alguno de estas personas". Además, "reconoció que los únicos restos que exhumó e incineró antes de la venta fueron los de las monjas del convento que se enterraban allí". Por ello, añade el marqués, "no podemos más que concluir que los restos de todos esos familiares citados, que no eran monjas, siguen enterrados bajo el suelo de la iglesia".

Aunque no hay fecha concreta para el inicio de la obra, los promotores del hotel, que gestionará H10, tienen previsto que empiece a principios del 2020. Los trabajos se llevarán a cabo con seguimiento arqueológico.